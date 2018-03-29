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Правительства Германии и Узбекистана заключили соглашение о финансовом сотрудничестве

Правительство Германии выделит Узбекистану 12,3 миллиона евро

Посольство Германии
Экономика
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Напомним, что, начиная с 1993 года, объем средств, выделенных Узбекистану со стороны правительства Германии в рамках технического и финансового сотрудничества, превысил 341 миллион евро

ТАШКЕНТ, 29 мар — Sputnik. Правительства Германии и Узбекистана заключили соглашение о финансовом сотрудничестве на 12,3 миллиона евро, сообщает корреспондент Sputnik.

Документ, рассчитанный до конца 2018 года, был подписан накануне в Ташкенте. От имени правительства Германии подпись в соглашении поставил посол ФРГ в Узбекистане Гюнтер Оверфельд, от имени правительства Узбекистана — заместитель председателя Госкоминвестиций Шухрат Вафаев.

Правительства Германии и Узбекистана заключили соглашение о финансовом сотрудничестве
Посольство Германии
Правительства Германии и Узбекистана заключили соглашение о финансовом сотрудничестве

"Соглашение о финансовом сотрудничестве предусматривает реализацию проектов в сфере здравоохранения. В частности, это модернизация многопрофильных медицинских центров и оснащение специальной лаборатории в рамках проекта борьбы с туберкулезом в регионах Узбекистана, а также выделение гранта для необходимых сопутствующих мероприятий по осуществлению и сопровождению проекта", — отметили в посольстве Германии в Ташкенте.

Напомним, что, начиная с 1993 года, объем средств, выделенных Узбекистану со стороны правительства Германии в рамках технического и финансового сотрудничества, превысил 341 миллион евро.

Германия является одним из важнейших партнеров Узбекистана в Европейском Союзе. В 2016 году объем взаимного товарооборота превысил 520 миллионов долларов. В Узбекистане действуют более 100 предприятий с участием инвестиций Германии. Свои представительства в стране имеют свыше 40 немецких компаний.

Теги:
Узбекистан, Германия



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