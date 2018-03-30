В Узбекистане индивидуальным предпринимателям ограничат сферы деятельности

ТАШКЕНТ, 30 мар — Sputnik. В Узбекистане планируют серьезно ограничить сферы деятельности, в которых могут работать индивидуальные предприниматели (ИП).

Об этом корреспонденту Sputnik в ходе обсуждения проекта Концепции налоговой реформы до 2020 года рассказал заместитель министра финансов Вячеслав Пак.

Отметим, что документ предлагает критически пересмотреть количество видов деятельности, разрешенных к осуществлению индивидуальными предпринимателями, но при этом разрешить им нанимать больше сотрудников.

Кроме того, планируется отменить систему упрощенного порядка налогообложения, с оставлением в качестве самостоятельных налогов единого земельного налога и фиксированного налога по отдельным видам предпринимательской деятельности, осуществляемым физическими лицами без образования юридического лица.

"Мы детально изучили ситуацию. Она требует кардинального изменения, так как в стране сложился слишком широкий спектр видов деятельности, которыми могут заниматься ИП. Эта ситуация подвергается критике не только со стороны нашего экспертного сообщества, но и международных организаций. В большинстве зарубежных стран индивидуальные предприниматели вправе осуществлять только весьма ограниченный круг видов деятельности", — отметил Вячеслав Пак.

По его словам, сложившаяся ситуация позволяет задействовать индивидуальных предпринимателей в схемах налоговой оптимизации и уклонения от налогов.

"У нас иногда доходит до абсурда, когда один предприниматель имеет оборот в 100 миллиардов сумов. Вполне очевидно, что он один не может выполнять такой объем работы. Значит, он либо что-то скрывает, либо используется в схемах налоговой оптимизации. Навскидку, такие факты есть в торговле лесоматериалами, производстве и изготовлении металлопродукции и железобетонных изделий", — рассказал собеседник.

В ближайшее время, по словам заместителя министра финансов, планируется ограничить и оптимизировать перечь видов деятельности, которыми могут заниматься индивидуальные предприниматели. При этом, добавил он, эксперты будут учитывать международный опыт в этом направлении, а также местную специфику, например, большое число работающих в стране ремесленников.

"Мы также планируем, что те индивидуальные предприниматели, оборот у которых будет свыше 1 миллиарда сумов, станут автоматически плательщиками НДС, то есть перейдут на уплату общеустановленных налогов, как это действует во всем мире. При этом им не нужно будет менять организационно-правовую форму", — сказал Пак.

Отметим, что на сегодня перечень видов деятельности, которыми могут заниматься индивидуальные предприниматели, состоит из 80 различных направлений.