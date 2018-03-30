14:18 30 Марта 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Ташкент+ 26°C
Прямой эфир
Поиск
Мобильный телефон в руке

В Узбекистане индивидуальным предпринимателям ограничат сферы деятельности

© Pixabay
Экономика
Получить короткую ссылку
459 0 0

Сегодня перечень видов деятельности, которыми могут заниматься индивидуальные предприниматели, состоит из 80 различных направлений

ТАШКЕНТ, 30 мар — Sputnik. В Узбекистане планируют серьезно ограничить сферы деятельности, в которых могут работать индивидуальные предприниматели (ИП).

Об этом корреспонденту Sputnik в ходе обсуждения проекта Концепции налоговой реформы до 2020 года рассказал заместитель министра финансов Вячеслав Пак.

Отметим, что документ предлагает критически пересмотреть количество видов деятельности, разрешенных к осуществлению индивидуальными предпринимателями, но при этом разрешить им нанимать больше сотрудников.

Калькулятор
© Pixabay
Власти Узбекистана намерены отменить налог на прибыль юридических лиц
Кроме того, планируется отменить систему упрощенного порядка налогообложения, с оставлением в качестве самостоятельных налогов единого земельного налога и фиксированного налога по отдельным видам предпринимательской деятельности, осуществляемым физическими лицами без образования юридического лица.

"Мы детально изучили ситуацию. Она требует кардинального изменения, так как в стране сложился слишком широкий спектр видов деятельности, которыми могут заниматься ИП. Эта ситуация подвергается критике не только со стороны нашего экспертного сообщества, но и международных организаций. В большинстве зарубежных стран индивидуальные предприниматели вправе осуществлять только весьма ограниченный круг видов деятельности", — отметил Вячеслав Пак.

По его словам, сложившаяся ситуация позволяет задействовать индивидуальных предпринимателей в схемах налоговой оптимизации и уклонения от налогов.

"У нас иногда доходит до абсурда, когда один предприниматель имеет оборот в 100 миллиардов сумов. Вполне очевидно, что он один не может выполнять такой объем работы. Значит, он либо что-то скрывает, либо используется в схемах налоговой оптимизации. Навскидку, такие факты есть в торговле лесоматериалами, производстве и изготовлении металлопродукции и железобетонных изделий", — рассказал собеседник.

В ближайшее время, по словам заместителя министра финансов, планируется ограничить и оптимизировать перечь видов деятельности, которыми могут заниматься индивидуальные предприниматели. При этом, добавил он, эксперты будут учитывать международный опыт в этом направлении, а также местную специфику, например, большое число работающих в стране ремесленников.

Доллары США
© pixabay
В Афинах узбекские бизнесмены заключили соглашения на 28 миллионов долларов
"Мы также планируем, что те индивидуальные предприниматели, оборот у которых будет свыше 1 миллиарда сумов, станут автоматически плательщиками НДС, то есть перейдут на уплату общеустановленных налогов, как это действует во всем мире. При этом им не нужно будет менять организационно-правовую форму", — сказал Пак.

Отметим, что на сегодня перечень видов деятельности, которыми могут заниматься индивидуальные предприниматели, состоит из 80 различных направлений.

По теме

Самаркандские и казахские бизнесмены займутся разведением овец и туризмом
Теги:
предприниматели, бизнес, Узбекистан



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Футбол
    Скорбим с вами

    С минуты молчания начнутся все футбольные матчи в Казахстане – клубы страны разделяют горечь утраты вместе с семьями погибших при пожаре в Кемерово.

  • Архивное фото эск-депутата ЖК Омурбека Бабанова
    Не виноватый я!

    Экс-кандидат в президенты Кыргызстана Омурбек Бабанов опроверг обвинения в приготовлении к насильственному захвату власти в Кыргызстане.

  • Молоток судьи в зале суда
    Отвербовался

    К 15 годам колонии строгого режима приговорен в Петербурге таджикистанец, вербовавший людей в ряды "Исламского государства".

  • Азербайджанская актриса Фатима Абаскулиева
    Помоги мне!

    Актриса Фатима Абаскулиева, обвинившая народного артиста России Марка Розовского в изнасиловании, обратилась за помощью к певцу Эмину Агаларову.

  • Сыр
    Стоп-сыр

    Сыр с белорусского Щучинского маслосырзавода попал под запрет в России, в отношении еще трех предприятий введен усиленный лабораторный контроль.

  • Абхазо-российская граница.
    Растительный запрет

    Россельхознадзор вводит временные ограничения на поставки из Абхазии в Россию всех товаров растительного происхождения.

  • Выставка оборонных технологий ArmHiTec 2018 в Ереване
    Армения – флоту!

    Как завод в армянском городе Гюмри, где почти вымерла промышленность, работает на крупнейших судостроителей России.

  • Министерство обороны Латвии
    Ракетная угроза

    Минобороны Латвии выражает недовольство планами России устроить тренировочный пуск ракет над эксклюзивной экономической зоной страны на Балтике.

  • Вертолет МИ-8Т литовских ВВС
    Снова в строю

    Вертолеты Ми-8Т, которые ранее хотели отремонтировать в России, и из-за которых был уволен командующий ВВС Литвы, вернулись в строй.

  • девушки в национальных костюмах
    Люди, вино, еда

    Количество иностранных туристов в Молдове в этом году будет еще выше, чем в прошлом, считают эксперты – чем страна привлекает гостей?

  • Цветы и воздушные шары в память о жертвах пожара в торгово-развлекательном центре Зимняя вишня в Кемерово
    Рука помощи

    Премьер-министр Эстонии Юри Ратас заявил, что его страна готова предложить всестороннюю помощь семьям и близким жертв трагедии в Кемерово.

  • Борис Шмелев
    Грузия под давлением

    Профессор Борис Шмелев рассказал Sputnik об итогах дискуссий в Женеве, где обсуждались меры по повышению доверия на Южном Кавказе.

  • Футбол
    Скорбим с вами

    С минуты молчания начнутся все футбольные матчи в Казахстане – клубы страны разделяют горечь утраты вместе с семьями погибших при пожаре в Кемерово.

  • Архивное фото эск-депутата ЖК Омурбека Бабанова
    Не виноватый я!

    Экс-кандидат в президенты Кыргызстана Омурбек Бабанов опроверг обвинения в приготовлении к насильственному захвату власти в Кыргызстане.

  • Молоток судьи в зале суда
    Отвербовался

    К 15 годам колонии строгого режима приговорен в Петербурге таджикистанец, вербовавший людей в ряды "Исламского государства".

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Аналитика

Мультимедиа

Акции в память о погибших при пожаре в ТЦ Зимняя вишня
Весь мир с Кемерово: жители многих стран почтили память жертв пожара
Посетителям ресторана в Китае предлагают вылавливать живого омара игрушечным краном из воды
Вместо игрушки: в ресторане в Китае омара можно выловить краном-автоматом
Пожар в торговом центре в Кемерово
Как сгорела "Зимняя вишня": хроника пожара в Кемерово

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054