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В Узбекистане намерены ликвидировать частные и семейные предприятия

© Pixabay
Экономика
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Ликвидировать частные и семейные предприятия необходимо для выравнивания налоговой нагрузки, создания здоровой конкурентной среды и условий честного ведения бизнеса для всех, считает заместитель министра финансов Вячеслав Пак

ТАШКЕНТ, 30 мар — Sputnik. В Узбекистане планируют ликвидировать частные и семейные предприятия, а также другие неэффективные организационно-правовые формы субъектов предпринимательства.

Об этом корреспонденту Sputnik в ходе обсуждения проекта Концепции налоговой реформы до 2020 года рассказал заместитель министра финансов Вячеслав Пак.

По его словам, это необходимо сделать для выравнивания налоговой нагрузки, создания здоровой конкурентной среды и условий честного ведения бизнеса для всех.

"Согласно действующему законодательству, эти предприятия имеют преимущества над другими. О чем идет речь? Например, если элементарно, вы имеет право платить за электричество и газ по ставкам, установленным для физических лиц, то это дает вам снижение конечной себестоимости продукции и создает неравные условия", — заметил замминистра финансов.

Кроме того, у частных предприятий, заметил Пак, фактически нет налогов на дивиденды, что противоречит созданию равных условий на рынке для всех.

Вячеслав Пак - заместитель министра финансов Республики Узбекистан
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"По сути сейчас частное предприятие ничем не отличается от индивидуального предпринимателя. У него нет уставного фонда, оно полностью использует свое имущество в целях осуществления предпринимательской деятельности, и, уплатив налог на прибыль, оно автоматически получает все остальные средства без уплаты налога на дивиденды", — рассказал Вячеслав Пак.

Напомним, что в Узбекистане сейчас идет обсуждение Концепции налоговой реформы до 2020 года, которая предполагает коренную трансформацию всей системы фискальных органов. Она должна быть представлена на рассмотрение президента и правительства до 1 апреля 2018 года.

Кроме того, до 1 июля 2018 года планируется подготовить проект Налогового кодекса в новой редакции.

Теги:
Узбекистан, Предпринимательство



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