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В Национальном выставочном комплексе Узэкспоцентр открылись международные промышленные выставки Uzbekistan industrial exhibitions-2018

В "Узэкспоцентре" стартовало семь выставок индустриального направления

© Посольство Узбекистана в Индии
Экономика
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На семи выставках представлены оборудование для добычи и переработки подземных ресурсов, а также спецтехника для дорожно-строительной сферы

ТАШКЕНТ, 30 мар — Sputnik. В Национальном выставочном комплексе "Узэкспоцентр" открылись международные промышленные выставки Uzbekistan industrial exhibitions — 2018.

На выставках наряду с местными производителями свою продукцию и услуги представляют предприятия и компании из почти 100 стран, таких, как Китай, Южная Корея, Россия, Турция, Германия, Словакия, Украина, Беларусь, Индия, Польша, Объединенные Арабские Эмираты, Казахстан, Кыргызстан и другие, пишет пресс-служба Хокимията Ташкента.

Подпись документов, архивное фото
© sputnik Стас Этвеш
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Число участников выставок увеличилось на 40% по сравнению с прошлым годом. Особый интерес к Узбекистану проявляют промышленники из России, Казахстана, Южной Кореи, Китая, Индии и Турции.

На международной выставке UzMiningExpo представлены оборудование для добычи и переработки подземных природных богатств, обогатительные технологии, соответствующие услуги.

"Мы производим оборудование для сортировки и измельчения горной руды, в Узбекистане впервые, намерены путем участия в выставке наладить партнерство с узбекскими коллегами", — поделился впечатлениями директор компании KSC Metallurgy Private Limited Сварн Капур (Индия).

Экспозиция UzTechTransExpo вызывает большой интерес у специалистов дорожно-строительной сферы. На выставке представлены специальная техника, комплектующие для автомобилей, услуги транспорта и логистики, технологии по использованию складских помещений.

Примечательна и выставка UzSecureExpo, на которой демонстрируются технические средства для обеспечения безопасности на промышленных объектах, системы сигнализации, оборудование для обеспечения комплексной безопасности, средства связи, аудио- и видеонаблюдения, индивидуальной защиты, огнетушители, оборудование для профилактики чрезвычайных ситуаций и природных бедствий, а также ликвидации их последствий.

Узэкспоцентр
© Facebook / Uzexpocentre
Made in Uzbekistan: на выставке подписано соглашений на 10,5 млн долларов
На выставке UzMetalMashExpo представлены технологии в сфере металлургии, металлообработки, машиностроения.

На международных промышленных выставках Uzbekistan Industrial exhibition — 2018 особо выделяются экспозиции UzChemPlastExpo и InterPackExpo. Участники с большим интересом изучают стенды, посвященные технологиям для химической промышленности, упаковочному и полиграфическому оборудованию.

В НВК "Узэкспоцентр" проходит еще одно международное мероприятие — выставка "Кожа, обувь, одежда и аксессуары". Отечественные предприятия и зарубежные компании представляют широкий ассортимент изделий современного дизайна.

Открытие Ежегодной Международной Выставки Оборудование и продукция для малого бизнеса
© ТПП Узбекистана
Более 40 компаний участвуют в выставке оборудования для малого бизнеса
В рамках выставок запланировано проведение научно-практических конференций, семинаров и презентаций.

Международные промышленные выставки Uzbekistan Industrial exhibition — 2018, организованные выставочной компанией IEG Uzbekistan при содействии Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Узбекистан, государственных комитетов по геологии и минеральным ресурсам, по автомобильным дорогам, акционерным обществом "Узкимёсаноат", Ташкентским городским хокимиятом, продолжатся до 30 марта. В эти дни павильоны "Узэкспоцентра" станут благоприятной площадкой для деловых переговоров и удобной возможностью заключить взаимовыгодные соглашения.

Теги:
Выставка, Узэкспоцентр, Узбекистан



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