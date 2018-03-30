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Узбекистан подписал контракты на 62 млн долларов в рамках ярмарки в Москве

Sputnik / Рамиль Ситдиков
Экономика
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Российские компании проявили высокую заинтересованность в налаживании прямого сотрудничества с узбекскими предприятиями при условии наличия на складах в России растаможенной и готовой к поставке продукции

ТАШКЕНТ, 30 мар — Sputnik. Узбекские предприятия подписали контракты и соглашения более чем на 62 миллиона долларов в рамках прошедшей в Москве федеральной оптовой ярмарки "Текстильлегпром", сообщает корреспондент Sputnik.

В работе мероприятия приняли участие 26 предприятий текстильной и швейно-трикотажной отрасли Узбекистана. Общая площадь национальной экспозиции превысила 490 квадратных метров.

"Российским потребителям была представлена широкая номенклатура продукции, начиная от пряжи, тканей, трикотажного и махрового полотна, и до готовых швейных, махровых и чулочно-носочных изделий в широком ассортименте. Из общего числа контрактов 38 миллионов долларов составили готовые швейные изделия, чулочно-носочная и махровая продукция", — отметили в ассоциации "Узтекстильпром".

Узбекские текстильщики провели переговоры по поставкам продукции с руководителями крупнейших российских ритейлеров Golfstream (магазины нижнего белья), "Младенцам.ру" (одежда для новорожденных и ясельный трикотаж), а также представителями департаментов закупок торговых сетей Х5 Retail Group, "Лента", "Ашан", "Магнит", "Большевик".

Продажа сухофруктов
© Sputnik/ Игорь Зарембо
Узбекистан заключит экспортные контракты на более чем 28 миллионов долларов
Российские компании проявили высокую заинтересованность в налаживании прямого сотрудничества с узбекскими предприятиями при условии наличия на складах в России растаможенной и готовой к поставке продукции.

Кроме того, руководители производственных предприятий "Свитанак" (Белоруссия), "Вива текс" (Кыргызстан), "Русвата" (Россия) и Учебно-производственного центра "Шахлои Ватан" (Таджикистан) рассматривают возможность организации совместных с узбекскими предприятиями проектов на основе производственной кооперации.

Напомним, что по итогам прошлого года предприятия узбекской легкой промышленности экспортировали продукции более чем на 1,1 миллиарда долларов. Товары отечественных текстильных предприятий поставлялись в 50 стран мира, а доля продукции с высокой добавленной стоимостью превысила 40%.

Теги:
Узбекистан, Россия, Международная торговля



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