Преподаватель Высшей школы экономики, эксперт по Ближнему Востоку Григорий Лукьянов считает возобновление поставок электричества Таджикистаном Узбекистану скорее политическим шагом, нежели экономическим.
Товары подорожали за месяц в среднем на 1,2%, услуги - на 0,5%
Планируется, что всего в текущем году Таджикистан экспортирует в Узбекистан до 1,5 миллиарда кВт/ч электроэнергии
Разместится электростанция в Навои, планируется, что на проект уйдет 38 месяцев
Научный сотрудник Института востоковедения РАН Александр Воробьев видит позитивные изменения в регионе, а недавняя встреча глав государств стран ЦА только подтверждает стремление к кооперации.
Не все кредитно-финансовые учреждения пока оснащены банкоматами для обналичивания долларов
ЦБ республики опубликовал концепцию развития и осуществления денежно-кредитной политики на среднесрочную перспективу
Центральный банк Узбекистана с 3 апреля установил новый обменный курс американской и европейской валют
Соглашение в конце 2017 года в столице Узбекистана подписали генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев и заместитель премьер-министра Узбекистана Нодир Отажонов
Ранее Китай советовал США воздержаться от мер, которые могут ухудшить торговые отношения стран
Центральный банк Узбекистана отмечает, что не видит объективных причин для резкого роста цен в стране
Ранее крупнейшему местному оператору связи Beeline было предложено отказаться примерно от половины голосовых радиочастот в пользу конкурентов для равномерного перераспределения спектра
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев надеется, что в связи с отменой льгот недобросовестные предприятия будут лишены возможности ухода от налогов через участие в программе локализации
До сегодняшнего дня узбекистанцы могли снимать наличную валюту со своих конверсионных карт только за границей
Ферулу используют в качестве специи, а в народной медицине при борьбе с кашлем и судорогами
Российские компании проявили высокую заинтересованность в налаживании прямого сотрудничества с узбекскими предприятиями при условии наличия на складах в России растаможенной и готовой к поставке продукции
Глава государства призвал увеличить количество предприятий по производству стройматериалов с привлечением опытных и обладающих необходимыми технологиями заводов
На выставках представлено оборудование для добычи и переработки подземных ресурсов; число участников из разных стран по сравнению с прошлым годом увеличилось на 40%
Ликвидировать частные и семейные предприятия необходимо для выравнивания налоговой нагрузки, создания здоровой конкурентной среды и условий честного ведения бизнеса для всех, считает заместитель министра финансов Вячеслав Пак
Президент Узбекистана во время визита в Джизакскую область ознакомился с деятельностью общества с ограниченной ответственностью "Зарбдор текстил"