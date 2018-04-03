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  • Нет, такая инициатива не ликвидирует серые зарплаты
    24.4% (57)
  • Да, так как будут исключены другие платежи, и налоговая нагрузка станет меньше
    13.7% (32)
  • Казне надо получать прибыль не за счет налогов населения, а за счет развития производства страны
    61.9% (145)
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