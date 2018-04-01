Население сможет снимать наличную валюту с карт в Узбекистане

До сегодняшнего дня узбекистанцы могли снимать наличную валюту со своих конверсионных карт только за границей

ТАШКЕНТ, 1 апр — Sputnik. Население Узбекистана с 1 апреля может снимать на территории страны наличную валюту с международных платежных карт в пределах лимитов, установленных коммерческими банками.

Соответствующее постановление президент страны Шавкат Мирзиёев подписал в конце марта.

© Sputnik/ Рухкян Все терминалы в Узбекистане с 1 июля заработают в мультивалютном режиме

Президент поручил Центральному банку и коммерческим банкам до 1 июля завершить интеграцию отечественных платежных систем с основными международными платежными системами, обеспечивающими принятие карт нерезидентов во всей сети платежных терминалов.

Отметим, с 5 сентября 2017 года граждане Узбекистана могут свободно продавать в обменных пунктах и приобретать инвалюту в конверсионных отделах коммерческих банков по рыночному курсу. При покупке валюты средства зачисляются на международные платежные карты и могут использоваться за границей без каких-либо ограничений.

На территории Узбекистана оплата за товары и услуги в СКВ запрещена.

В республике с 1 января 2018 года отменено обязательное декларирование в письменной форме при въезде или выезде наличной иностранной валюты в пределах суммы, равной или не превышающей в эквиваленте 2 тысяч долларов. Размер вывоза валюты физлицами без разрешающих документов из Узбекистана повышен в 2,5 раза — до 5 тысяч долларов.