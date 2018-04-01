Льготы в рамках программы импортозамещения с 1 апреля отменены в Узбекистане

ТАШКЕНТ, 1 апр — Sputnik. Налоговые льготы в рамках программы импортозамещения и локализации отменены с 1 апреля в Узбекистане из-за низкой эффективности их применения.
Соответствующее постановление президент страны Шавкат Мирзиёев подписал в конце декабря прошлого года.
По данным пресс-службы главы государства, в программу будут включаться только необходимые экономике проекты, их реализация будет взята под строгий контроль.
В 2017 году по 176 из 948 проектов локализации не было начато производство, не были выполнены производственные прогнозы по 218 проектам. План сокращения импорта на 1,08 миллиарда долларов выполнен на 88%, такие данные приводила пресс-служба по итогам совещания.
Программы локализации годичного и трехгодичного цикла формируются в Узбекистане с 1998 года. Они предусматривали освобождение от уплаты таможенных платежей, налога на прибыль и на имущество в сфере фондов, используемых для производства локализуемой продукции.
В декабре 2016 года правительство Узбекистана утвердило программу замещения импорта на 2017-2019 годы. Она предусматривала осуществление более 1 тысячи проектов локализации с общим объемом производства на 3,4 миллиарда долларов.