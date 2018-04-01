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Льготы в рамках программы импортозамещения с 1 апреля отменены в Узбекистане

© Flickr/ Ken Teegardin
Экономика
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Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев надеется, что в связи с отменой льгот недобросовестные предприятия будут лишены возможности ухода от налогов через участие в программе локализации.

ТАШКЕНТ, 1 апр — Sputnik. Налоговые льготы в рамках программы импортозамещения и локализации отменены с 1 апреля в Узбекистане из-за низкой эффективности их применения.

Соответствующее постановление президент страны Шавкат Мирзиёев подписал в конце декабря прошлого года.

Шавкат Мирзиёев провел совещание
Пресс-служба президента РУз
Глава Узбекистана раскритиковал план по сокращению импорта
Напомним, в феврале глава государства провел совещание, посвященное анализу проводимой работы по сокращению объемов импорта и расширению производства локализованной продукции. На совещании он напомнил, что в связи с отменой льгот недобросовестные предприятия будут лишены возможности ухода от налогов через участие в программе локализации.

По данным пресс-службы главы государства, в программу будут включаться только необходимые экономике проекты, их реализация будет взята под строгий контроль.

В 2017 году по 176 из 948 проектов локализации не было начато производство, не были выполнены производственные прогнозы по 218 проектам. План сокращения импорта на 1,08 миллиарда долларов выполнен на 88%, такие данные приводила пресс-служба по итогам совещания.

Подпись документов
© pixabay
Мирзиёев ликвидировал неэффективные ярмарки по импортозамещению
Мирзиёев поручил министерствам экономики и внешней торговли сформировать новую программу локализации, указав на необходимость внесения конкретных предложений по отмене таможенных платежей при импорте некоторых комплектующих частей, локализацию которых невозможно наладить по конкурентоспособной цене, добавили в пресс-службе главы Узбекистана.

Программы локализации годичного и трехгодичного цикла формируются в Узбекистане с 1998 года. Они предусматривали освобождение от уплаты таможенных платежей, налога на прибыль и на имущество в сфере фондов, используемых для производства локализуемой продукции.
В декабре 2016 года правительство Узбекистана утвердило программу замещения импорта на 2017-2019 годы. Она предусматривала осуществление более 1 тысячи проектов локализации с общим объемом производства на 3,4 миллиарда долларов.

Теги:
Шавкат Мирзиёев, Узбекистан, Экономика, бизнес и финансы



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