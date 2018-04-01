Сотовые операторы Узбекистана завершили процесс перераспределения частот

Ранее крупнейшему местному оператору связи Beeline было предложено отказаться примерно от половины голосовых радиочастот в пользу конкурентов для равномерного перераспределения спектра

ТАШКЕНТ, 1 апр — Sputnik. С 1 апреля сотовые компании Узбекистана работают по новому частотному плану, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Компания Unitel ("дочка" холдинга VEON Ltd, работает под брендом Beeline Uzbekistan) официально заявила о передаче части радиочастотных каналов Ucell, UMS и Uzmobile.

Напомним, что год назад решением Республиканского совета по радиочастотам крупнейшему местному оператору связи Beeline было предложено до 1 октября 2017 года отказаться примерно от половины голосовых радиочастот в пользу конкурентов для равномерного перераспределения спектра.

После нескольких раундов переговоров совет 11 сентября 2017 года принял компромиссное решение о продлении срока перехода на новый радиочастотный план до 1 апреля 2018 года, а также об одновременном предоставлении всем игрокам рынка так называемой технологической нейтральности.

Согласно этому документу, отныне сотовые операторы имеют право развивать в диапазонах 900 и 1800 MHz не только чисто "голосовой" стандарт 2G, но и технологии 3G и 4G. Проще говоря, это позволит мобильным операторам гораздо быстрее и эффективнее обеспечить даже самые удаленные населенные пункты страны скоростным интернетом.

"Переход на новые радиочастотные каналы — прекрасный пример гибкого и прогрессивного подхода регулятора к управлению индустрией. Исходя из своего личного многолетнего опыта работы в сфере связи могу сказать, что перераспределение частот — сложнейший проект, требующий длительной подготовки и тесного взаимодействия участников процесса на всех уровнях. Это к тому же вопрос доверия и ответственности перед абонентами", — отметил генеральный директор Beeline Дмитрий Шуков.

Как и планировалось ранее, в последний день марта Beeline отказался от использования 47% радиочастот в диапазонах 900 и 1800 MHz. Благодаря ранее произведенным инвестициям в приобретение нового сетевого оборудования это произошло совершенно незаметно для абонентов Beeline. В ближайшее время другим мобильным операторам предстоит также перейти на новый радиочастотный план, задействовав освобожденные Beeline каналы.

"Компромисс, достигнутый с Мининфокомом и советом в части сроков, позволил нам основательно подготовиться, сделав переход абсолютно безболезненным для почти 10 миллионов клиентов Beeline. Ну а предоставление технологической нейтральности в диапазоне 900/1800 MHz — это вообще настоящий прорыв в развитии телекоммуникаций. Уверен, что в ближайшие месяцы нам удастся в полной мере воспользоваться им для опережающего развития data-сервисов и экспансии LTE", — сказал Шуков.

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По его словам, успешная реализация столь сложного проекта вывела на новый уровень конструктивное взаимодействие бизнеса с регулятором, а консенсус, которого удалось достичь отрасли, доказывает, что диалог между операторами и Мининфокомом не просто возможен, а идет на пользу всем сторонам.

Статус win-win в радиочастотном вопросе — заслуга министерства, а победил в конечном счете именно потребитель, заявил Дмитрий Шуков.