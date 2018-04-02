Центробанк Узбекистана сообщил о стабилизации цен в первом квартале

ТАШКЕНТ, 2 апр — Sputnik. Уровень цен основных видов потребительских товаров в Узбекистане в первом квартале 2018 года стабилизировался.
Об этом свидетельствуют результаты наблюдений за динамикой цен в регионах республики, проводимых Центральным банком, сообщает пресс-служба регулятора.
Цены на основные виды потребительских товаров увеличились в указанный период в среднем на 1%.
В частности, в январе-марте 2018 года репчатый лук подешевел на 46,4%, яйца — на 23,3%, сахар — на 10%, картофель — на 6,2%, рис — на 4,2%, растительное масло — на 3,2%, мука пшеничная — на 2,2%, морковь — на 1,8%.
При этом рост цен на мясо составил 1,1%.
Среди непродовольственных потребительских товаров наблюдалось снижение цен на одежду — на 4,9%, обувь — на 3,8%, телевизоры — на 7,8%, пылесосы — на 4,4% и холодильники — на 3,5%.
"Обузданию инфляционных процессов и стабилизации уровня цен в потребительском секторе экономике способствовали такие факторы как сохранение стабильности обменного курса в первом квартале текущего года, а также низкие темпы роста денежной массы", — говорится в сообщении ЦБ.