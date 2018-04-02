Центробанк Узбекистана сообщил о стабилизации цен в первом квартале

Центральный банк Узбекистана отмечает, что не видит объективных причин для всплеска цен в стране

ТАШКЕНТ, 2 апр — Sputnik. Уровень цен основных видов потребительских товаров в Узбекистане в первом квартале 2018 года стабилизировался.

Об этом свидетельствуют результаты наблюдений за динамикой цен в регионах республики, проводимых Центральным банком, сообщает пресс-служба регулятора.

Цены на основные виды потребительских товаров увеличились в указанный период в среднем на 1%.

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При этом, в марте зафиксировано снижение среднего уровня цен по данной группе товаров на 0,4%, тогда как рост цен в январе и феврале составил 0,6% и 0,7% соответственно.

В частности, в январе-марте 2018 года репчатый лук подешевел на 46,4%, яйца — на 23,3%, сахар — на 10%, картофель — на 6,2%, рис — на 4,2%, растительное масло — на 3,2%, мука пшеничная — на 2,2%, морковь — на 1,8%.

При этом рост цен на мясо составил 1,1%.

Среди непродовольственных потребительских товаров наблюдалось снижение цен на одежду — на 4,9%, обувь — на 3,8%, телевизоры — на 7,8%, пылесосы — на 4,4% и холодильники — на 3,5%.

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Для сравнения, в первом квартале 2017 года по данным Государственного комитета по статистике цены на многие указанные виды товаров демонстрировали динамику роста. В частности, репчатый лук подорожал на 47,2%, картофель — на 27,2%, яйца — на 3,1%, морковь — на 1,9%, растительное масло — на 1,5%, сахар — на 1,4%, мука пшеничная — на 0,6%, мясо и птица — на 0,5%, одежда — на 2,9%, обувь — на 2,1%, холодильники — на 4,8%, телевизоры — на 3,3%, пылесосы — на 2,4%.

"Обузданию инфляционных процессов и стабилизации уровня цен в потребительском секторе экономике способствовали такие факторы как сохранение стабильности обменного курса в первом квартале текущего года, а также низкие темпы роста денежной массы", — говорится в сообщении ЦБ.