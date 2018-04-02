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Город Пекин. Китай

Ответ Вашингтону: Пекин повысил пошлины на 128 видов американских товаров

© Sputnik/ Алексей Бабушкин
Экономика
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Ранее Китай советовал США воздержаться от мер, которые могут ухудшить торговые отношения стран

ТАШКЕНТ, 2 апр — Sputnik. Китай со 2 апреля вводит пошлины в отношении 128 импортируемых из США товаров в качестве контрмер на введенные Вашингтоном пошлины на сталь и алюминий. Об этом передает Министерство коммерции КНР.

"Для защиты своих интересов и компенсации ущерба от принятых мер США Китай начиная с 2 апреля прекращает обязательства по снижению таможенных сборов на импортируемые из США 128 наименований товаров семи категорий", — уточняется в сообщении.

На 120 наименований, в том числе фрукты, пошлина вырастает до 15%, на восемь — до 25%.

Ранее глава Штатов Дональд Трамп утвердил меморандум о борьбе с "экономической агрессией Китая". Американский лидер официально заявил, что США вводят пошлины на импорт стали и алюминия 8 марта.

Теги:
пошлины, Торговля, КНР, Китай, США



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