Ответ Вашингтону: Пекин повысил пошлины на 128 видов американских товаров

Ранее Китай советовал США воздержаться от мер, которые могут ухудшить торговые отношения стран

ТАШКЕНТ, 2 апр — Sputnik. Китай со 2 апреля вводит пошлины в отношении 128 импортируемых из США товаров в качестве контрмер на введенные Вашингтоном пошлины на сталь и алюминий. Об этом передает Министерство коммерции КНР.

"Для защиты своих интересов и компенсации ущерба от принятых мер США Китай начиная с 2 апреля прекращает обязательства по снижению таможенных сборов на импортируемые из США 128 наименований товаров семи категорий", — уточняется в сообщении.

На 120 наименований, в том числе фрукты, пошлина вырастает до 15%, на восемь — до 25%.

Ранее глава Штатов Дональд Трамп утвердил меморандум о борьбе с "экономической агрессией Китая". Американский лидер официально заявил, что США вводят пошлины на импорт стали и алюминия 8 марта.