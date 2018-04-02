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АЭС. Архивное фото

Между Россией и Узбекистаном начал действовать договор по мирному атому

© Sputnik/ Павел Лисицын
Экономика
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Соглашение в конце 2017 года в столице Узбекистана подписали генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев и заместитель премьер-министра Узбекистана Нодир Отажонов

ТАШКЕНТ, 2 апр — Sputnik. Межправительственное соглашение между Россией и Узбекистаном о сотрудничестве в области использования атомной энергии в мирных целях вступило в силу в воскресенье.

Генеральный директор госкорпорации Росатом Алексей Лихачев
Sputnik
Лихачев: АЭС даст Узбекистану рабочие места и энергобезопасность
Об этом говорится в документе, опубликованном в понедельник на официальном портале правовой информации.

Соглашение в конце 2017 года в столице Узбекистана подписали генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев и заместитель премьер-министра Узбекистана Нодир Отажонов. Соглашение создает правовую основу для двустороннего взаимодействия между Россией и Узбекистаном в области мирного атома.

Перспективными для развития взаимовыгодного сотрудничества в документе обозначены такие направления, как создание и совершенствование национальной инфраструктуры и подготовка кадров для атомной энергетики Узбекистана, строительство АЭС и исследовательских реакторов в стране, а также их поддержка на протяжении всего жизненного цикла.

Нодир Отажонов
Sputnik / Рамиз Бахтияров
Отажонов: мы создадим все условия для реализации проектов с РФ
Также к возможным направлениям совместной работы отнесены разведка и разработка урановых месторождений с изучением минерально-сырьевой базы Узбекистана, рекультивация урановых хвостохранилищ, производство радиоактивных изотопов и их применение в промышленности, медицине и сельском хозяйстве, научные и фундаментальные исследования.

Соглашение предполагает формирование совместных рабочих групп для выполнения конкретных проектов и научных исследований, а также обмен экспертами, организацию семинаров и симпозиумов.

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Теги:
атомная энергетика, Узбекистан, Россия



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