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Доллар дешевеет по отношению к суму несколько недель подряд

© Sputnik/ Максим Богодвид
Экономика
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Тема:
Курс доллара и евро к суму в Узбекистане (18)
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Центральный банк Узбекистана с 3 апреля установил новый обменный курс американской и европейской валют

ТАШКЕНТ, 2 апр — Sputnik. Официальный курс доллара в Узбекистане по сравнению с прошлой неделей опустился на 13,94 сума и составил 8100,92 сума.

Соответствующие данные приводит Центральный банк республики.

Таким образом, американская валюта демонстрирует падение уже шестую неделю подряд.

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По сравнению с предыдущей неделей официальный курс евро также потерял 63,42 сума и составил 9976,28 сума.

Рубль опустился на 0,54 сума и стоит 141,67 сума.

Центральный банк может оказывать воздействие на уровень спроса и предложения иностранной валюты через денежно-кредитную политику посредством сдерживания роста денежной массы и повышения привлекательности активов в национальной валюте, передает пресс-служба Центробанка.

Тема:
Курс доллара и евро к суму в Узбекистане (18)



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