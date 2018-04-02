Доллар дешевеет по отношению к суму несколько недель подряд

ТАШКЕНТ, 2 апр — Sputnik. Официальный курс доллара в Узбекистане по сравнению с прошлой неделей опустился на 13,94 сума и составил 8100,92 сума.
Соответствующие данные приводит Центральный банк республики.
Таким образом, американская валюта демонстрирует падение уже шестую неделю подряд.
Рубль опустился на 0,54 сума и стоит 141,67 сума.
Центральный банк может оказывать воздействие на уровень спроса и предложения иностранной валюты через денежно-кредитную политику посредством сдерживания роста денежной массы и повышения привлекательности активов в национальной валюте, передает пресс-служба Центробанка.