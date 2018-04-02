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Центральный банк Республики Узбекистан

Центробанк Узбекистана планирует внедрить ключевую ставку в 2019 году

© Баходыр Мамаджанов
Экономика
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ЦБ республики опубликовал концепцию развития и осуществления денежно-кредитной политики на среднесрочную перспективу

ТАШКЕНТ, 2 апр — Sputnik. Центральный банк Узбекистана в 2019 году введет ключевую ставку как основной индикатор денежно-кредитной политики при переходе к режиму таргетирования инфляции, сообщает регулятор на своем сайте.

"Необходимо также отметить, что в 2019 году предусмотрено введение ключевой ставки и процентного коридора в качестве основного индикатора денежно-кредитной политики Центрального банка", — говорится в сообщении.

Конкретный срок ввода ключевой ставки не указывается.

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По данным ЦБ, ключевая ставка будет введена в целях оптимизации процентных инструментов и обеспечения эффективности функционирования трансмиссионного механизма денежно-кредитной политики.

Регулятор напомнил, что с 28 июня 2017 года установил действующую ставку рефинансирования на уровне 14% против прежней ставки 9%, которая удерживалась с января 2015 года. ЦБ объяснил тогда такое решение необходимостью ограничить возросшие инфляционные риски, рост ставки рефинансирования привел к соответствующему росту процентных ставок на кредитные ресурсы.

"На сегодняшний день инфляционное таргетирование зарекомендовало себя как наиболее действенный режим денежно-кредитной политики, который наилучшим образом соответствует поставленным целям по эффективному обеспечению ценовой стабильности в среднесрочной перспективе", — указывает ЦБ.

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Инфляционное таргетирование — комплекс монетарных мер, которые предпринимают госорганы для контроля над уровнем инфляции в стране. Ранее представители ЦБ страны заявляли, что регулятор планирует перейти к инфляционному таргетированию в денежно-кредитной политике к 2022 году. По данным официальной статистики, инфляция в Узбекистане по итогам 2017 года составила 14,4%, ее рост в 2,5 раза связан с девальвацией национальной валюты — сума — и либерализацией валютного рынка страны. ЦБ Узбекистана в 2018 году прогнозирует уровень инфляции в пределах 11,5-13,5%.

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Теги:
инфляция, ЦБ, Центральный банк Республики Узбекистан, Узбекистан



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