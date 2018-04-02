Центробанк Узбекистана планирует внедрить ключевую ставку в 2019 году

ТАШКЕНТ, 2 апр — Sputnik. Центральный банк Узбекистана в 2019 году введет ключевую ставку как основной индикатор денежно-кредитной политики при переходе к режиму таргетирования инфляции, сообщает регулятор на своем сайте.
"Необходимо также отметить, что в 2019 году предусмотрено введение ключевой ставки и процентного коридора в качестве основного индикатора денежно-кредитной политики Центрального банка", — говорится в сообщении.
Конкретный срок ввода ключевой ставки не указывается.
Регулятор напомнил, что с 28 июня 2017 года установил действующую ставку рефинансирования на уровне 14% против прежней ставки 9%, которая удерживалась с января 2015 года. ЦБ объяснил тогда такое решение необходимостью ограничить возросшие инфляционные риски, рост ставки рефинансирования привел к соответствующему росту процентных ставок на кредитные ресурсы.
"На сегодняшний день инфляционное таргетирование зарекомендовало себя как наиболее действенный режим денежно-кредитной политики, который наилучшим образом соответствует поставленным целям по эффективному обеспечению ценовой стабильности в среднесрочной перспективе", — указывает ЦБ.