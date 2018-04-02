21:41 02 Апреля 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Ташкент+ 13°C
Прямой эфир
Поиск
Деньги

Банки Узбекистана начали выдавать наличную валюту

© Sputnik/ Антон Денисов
Экономика
Получить короткую ссылку
35931

Не все кредитно-финансовые учреждения пока оснащены банкоматами для обналичивания долларов

ТАШКЕНТ, 2 апр — Sputnik. Узбекские банки с первого апреля должны были приступить к выдаче наличной валюты с конверсионных карт. Как действуют банки и что теперь изменилось для граждан, разбирался корреспондент Sputnik Узбекистан.

Напомним, что постановление президента о снятии наличных долларов, приобретенных на конверсионную карту, было принято в конце марта. В документе прописано, что с 1 апреля на территории республики внедряется механизм снятия наличной иностранной валюты, приобретенной физическими лицами на международные платежные карты.

Что происходит

Как показало посещение одного из филиалов Нацбанка в Ташкенте, не все кредитно-финансовые учреждения пока оснащены банкоматами для обналичивания долларов.

"Процесс только запущен, и мы еще не успели закупить необходимые для этого банкоматы. Пока обналичить доллары с карты можно непосредственно в конверсионном отделе нашего филиала с валютного терминала. Вопрос об установке у нас банкоматов прорабатывается. В скором времени для удобства наших клиентов они появятся", – пояснил сотрудник банка.

При этом, отвечая на вопрос об установленном лимите на снятие наличных долларов, собеседник уточнил, что пока никаких распоряжений от руководства головного офиса по этому поводу не было. В связи с этим банк может выдать наличность с терминала без ограничений. Однако за эту процедуру придется заплатить тем, кто не резидент страны или имеет карту, выданную другим банком. Комиссия в этих двух случаях взимается в размере 3%.

Если же карта выдана банком-эмитентом, то при транзакции клиент не теряет ничего. Однако не стоит предаваться эйфории, потому что услуга только внедрена, и все еще может измениться в процессе ее апробации, предупредили в головном офисе НБУ. К тому же, как заверили в банке, теперь и само понятие конверсионной карты устарело: банк обслуживает международные платежные карты – Visa.

Как обналичить

Также выяснилось, что сеть банкоматов у Нацбанка на сегодняшний день все же имеется. Они расположены в основном в отелях и бизнес-центрах столицы. Однако пока их не так много, и уже в скором будущем их количество должно вырасти.

Деньги
© Sputnik/ Антон Денисов
Население сможет снимать наличную валюту с карт в Узбекистане
В случае с другим крупным банком страны "Хамкор-банком" также легко можно снять наличную валюту. Но здесь уже действуют свои тарифы и ограничения. До пяти тысяч долларов, будучи владельцем карты этого банка, можно обналичить без всяких дополнительных затрат. При снятии же свыше этой суммы требуется уже письменное обращение с заявлением на имя управляющего банком. При выводе наличности с "пластика", не принадлежащего банку, комиссия составляет два процента.

В "Ипотека-банке" и "Капиталбанке" сумма снятия валюты также безлимитная, причем удержание в пользу финансового учреждения с так называемых "своих" клиентов составляет 0,5%, для всех остальных – полтора процента. Первый банк все операции проводит непосредственно в кассе, а "Капиталбанк" на сегодняшний день чуть ли не единственный, который обладает развитой сетью валютных банкоматов.

Кому это надо

Отметим, что несмотря на запущенный процесс, ажиотажа вокруг вывода наличных долларов с карт пользователей нет. Объяснение этому одно: пока это не совсем выгодно клиенту из-за того, что с учетом всех тарифов на открытие карт и комиссий при снятии денег потери у владельцев слишком большие. Да и все-таки речь не идет об открытии прямой продаже наличной валюты населению, а лишь о создании возможности ее снятия с карт через банкоматы или терминалы. А это, извините, не совсем то, чего ждал народ.

Деньги
© Sputnik/ Владимир Сергеев
В Узбекистане с апреля начнут продавать наличные доллары
Но при этом с 1 апреля регулятор также предоставил физическим лицам возможность дистанционного проведения операций купли-продажи иностранной валюты на их счетах. Это позволяет в онлайн-режиме конвертировать сумы в любую иностранную валюту при помощи мобильных приложений банков и интернета.

Кроме того, согласно принятому постановлению, по всему Узбекистану до 1 ноября этого года должны появиться автоматизированные пункты обмена валюты, работающие в круглосуточном режиме, особенно в местах, активно посещаемых путешественниками. Сейчас большая часть так называемых обменников расположена в офисах банков и работает с 9:00 до 18:00.

Теги:
Национальный банк Узбекистана, Ташкент, Валютный рынок



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Рыбалка
    Китайская ловушка

    Почему использование китайских раколовок привело к сокращению числа раков в озере Сиван, и что необходимо предпринять для их сохранения?

  • Елена Бачинская
    Защита слова

    Латвийский юрист рассказала, что возможности отстаивать образование на русском языке в Латвии есть, но этому мешает страх репрессий.

  • Вход в Министерство иностранных дел Литвы
    С консульским визитом

    Посольство Литвы в России организует консульскую миссию с 22 по 24 мая в Красноярске, где дипломаты примут граждан балтийской республики.

  • Европейский парламент
    К нам едет ревизор

    Делегация Европарламента и ПАСЕ едет в Молдову с проверкой: чиновники хотят удостовериться, как в республике расходуются выделенные ЕС средства.

  • Владимир Маслов
    Вашингтонский обком

    Бывший вице-мэр Таллинна рассказал, что главы балтийских республик ездят в Вашингтон за ценными указаниями, как в советское время ездили в Москву.

  • Российские полярники Владимир Кошелев и Виктор Бунин
    С юга на север

    Как водружали флаг Южной Осетии на Северном полюсе, рассказали участники полярной экспедиции.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Аналитика

Мультимедиа

Смотровая башня на горе Ахун
Сочи — город-организатор ЧМ-2018
Чего требовали водители маршруток от властей — видео
Отменить штрафы и страховку: что требовали бастующие водители в Бишкеке
Поезд Астана-Самарканд
Как доехать из Астаны в Самарканд

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054