Hyundai будет строить электростанцию в Навои за 540 миллионов долларов

Разместится электростанция в Навои, планируется, что на проект уйдет 38 месяцев

ТАШКЕНТ, 3 апр — Sputnik. Hyundai Engineering & Construction Co., одна из ведущих строительных компаний Южной Кореи, выиграла конкурс на строительство электростанции в Узбекистане. Об этом сообщает пресс-служба Yonhap.

"Hyundai E&C в понедельник получила письмо от компании "Узбекэнерго" касательно проекта строительства 450-мегаваттной электростанции с комбинированным циклом", — говорится в сообщении.

Разместится электростанция в Навои. Планируется, что на проект, стоимостью в 540 миллионов долларов, уйдет 38 месяцев.

© Sputnik/ Павел Лисицын РФ планирует построить в Узбекистане атомную электростанцию на 2,5 ГВт

Ранее появилась информация о том, что Российская Федерация предложила Узбекистану построить в республике атомную электростанцию с двумя энергоблоками нового поколения.

Речь идет о строительстве станции из двух современных блоков поколения "3+" ВВЭР-1200. Проект по строительству похожей станции, которую компания "Росатом" возводит в Бангладеш, оценивается примерно в 13 миллиардов долларов, из которых 11,3 миллиарда предоставлены Россией в качестве государственного экспортного кредита.