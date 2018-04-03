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Блоки изоляторов первой электростанции

Hyundai будет строить электростанцию в Навои за 540 миллионов долларов

© Sputnik/ Алексей Даничев
Экономика
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Разместится электростанция в Навои, планируется, что на проект уйдет 38 месяцев

ТАШКЕНТ, 3 апр — Sputnik. Hyundai Engineering & Construction Co., одна из ведущих строительных компаний Южной Кореи, выиграла конкурс на строительство электростанции в Узбекистане. Об этом сообщает пресс-служба Yonhap.

"Hyundai E&C в понедельник получила письмо от компании "Узбекэнерго" касательно проекта строительства 450-мегаваттной электростанции с комбинированным циклом", — говорится в сообщении.

Разместится электростанция в Навои. Планируется, что на проект, стоимостью в 540 миллионов долларов, уйдет 38 месяцев.

Белоярская АЭС в Свердловской области
© Sputnik/ Павел Лисицын
РФ планирует построить в Узбекистане атомную электростанцию на 2,5 ГВт
Ранее появилась информация о том, что Российская Федерация предложила Узбекистану построить в республике атомную электростанцию с двумя энергоблоками нового поколения.

Речь идет о строительстве станции из двух современных блоков поколения "3+" ВВЭР-1200. Проект по строительству похожей станции, которую компания "Росатом" возводит в Бангладеш, оценивается примерно в 13 миллиардов долларов, из которых 11,3 миллиарда предоставлены Россией в качестве государственного экспортного кредита.

Теги:
Hyundai, Узбекистан, Экономика, бизнес и финансы



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