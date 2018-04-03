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Линия электропередач (ЛЭП)

Да будет свет: Таджикистан запустил поставки электричества в Узбекистан

© Sputnik/ Виталий Аньков
Экономика
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Тема:
Узбекско-таджикские отношения (32)
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Планируется, что всего в текущем году Таджикистан экспортирует в Узбекистан до 1,5 миллиарда кВт/ч электроэнергии

ТАШКЕНТ, 3 апр — Sputnik. Таджикистан 2 апреля стал экспортировать электроэнергию из таджикской подстанции Регар в соседний Узбекистан после девятилетнего перерыва, передает Sputnik Таджикистан.

Процесс запустили в 17:05 минут по душанбинскому времени по линии 220 кВ. Уточняется, что на начальном этапе ежесуточный объем экспорта составит 672 тысяч кВт/ч. Позднее объем экспорта увеличится.

Планируется, что всего в текущем году Таджикистан экспортирует в Узбекистан до 1,5 миллиарда кВт/ч электроэнергии. Цена каждого киловатта таджикской электроэнергии составит два цента.

Также в настоящее время готовится вторая линия электропередачи, мощностью 220 кВ для увеличения объема поставок электроэнергии из Таджикистана в Узбекистан.

В Таджикистане ежесуточно вырабатывается порядка 37 миллионов. кВт/ч. Из них 284 тысячи кВт/ч экспортируется в Афганистан по цене свыше четырех центов за один кВт/ч.

Тема:
Узбекско-таджикские отношения (32)

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Теги:
поставки, электричество, электроэнергия, Таджикистан, Узбекистан



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