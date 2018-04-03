Фрукты подорожали, овощи подешевели - инфляция в марте составила 1,1%

Товары подорожали за месяц в среднем на 1,2%, услуги - на 0,5%

ТАШКЕНТ, 3 апр — Sputnik. Цены на потребительском рынке Узбекистана в марте этого года выросли в среднем на 1,1%, сообщило Управление статистики цен Государственного комитета по статистике.

Товары подорожали за месяц в среднем на 1,2%, услуги стали дороже на 0,5%.

Продовольственные товары за месяц стали дороже в среднем на 1,3%. Наблюдался сезонный рост цен на фрукты. Яблоки стали дороже за месяц на 18,7%, виноград — на 18,4%, груши — на 6,5%, бананы и цитрусовые — на 6,2% и 6,1%.

Уровень цен на на овощи и картофель, напротив, снизился. Значительнее всего подешевел лук — на 8,9%, чеснок — на 2,5%, картофель — на 2,4%, морковь — на 1,1%, капуста — на 0,9%.

В Госкомстате отметили, что насыщение рынка плодоовощной продукцией нового урожая в региональном разрезе происходит неравномерно, это связано во многом с географическими и климатическими особенностями разных частей страны, а также ситуацией с экспортом и импортом отдельных видов фруктов и овощей.

В марте значительно стабилизировались темпы роста цен на мясную продукцию. Бескостная говядина подорожала на 2,9%, рыба — на 2,6%, мясной фарш — на 2%, говядина (кроме бескостного мяса) — на 0,9%, баранина — на 0,6%. Снизились цены на куриную голень и окорочка — на 0,7%, а также прочее мясо домашней птицы, которое за месяц стало дешевле на 1,5%.

Молочные продукты прибавили в цене в среднем 1,7%, в том числе сливки — 3%, сузьма — 2,6%, кефир и простокваша — 1,6%, молоко — 1,5%.

Снизились цены на такие рис, растительное масло, сахар и яйца.

В областях республики сохранялись различия в уровне средних цен. Дороже всего потребителям обходится покупка говядины в Ташкенте, баранины — в Андижанской области. Низкий уровень средних цен на бескостную говядину отмечен в Джизакской и Кашкадарьинской областях, а на говядину (кроме бескостного мяса) — в Каракалпакстане.

Максимальная средняя цена лука и моркови зарегистрирована в Ташкенте, картофеля — в Кашкадарьинской области. Минимальная цена лука отмечена в Кашкадарьинской области, картофеля — в Джизакской области, моркови — в Хорезмской области.

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Непродовольственные товары в марте подорожали на 1,1%. В Госкомтате отметили, что рост цен на товары этой группы во многом обусловило повышение спроса на сезонную одежду (демисезонные куртки, блузки и сорочки, пиджаки и т.д.).

Из строительных материалов значительнее всего подорожала шпатлевка (13,0%), линолеум и ламинированные плиты для напольного покрытия (4%), кирпич (1,4%), что в значительной степени связано с ростом спроса на эту продукцию со стороны населения.

Из других видов непродовольственных товаров выше среднегруппового изменения выросли цены на ковры и ковровые изделия (2,2 %), бытовой текстиль (1,9 %) и мебель (1,3 %).

Услуги для населения стали дороже за месяц на 0,5%. Значительнее всего повысились цены на ремонт жилья (на 3,9%), что во многом связано с увеличением сезонного спроса на этот вид услуг. Парикмахерские и салоны красоты подняли стоимость процедур в среднем на 2,3%.

Услуги пассажирского автомобильного транспорта стали дороже в связи с повышением стоимости проезда в городском автобусе в среднем по республике на 3,2% (рост отмечен только в Сырдарьинской области – в 1,6 раза и Бухарской области – на 28,6%), а также в маршрутном такси – на 2,2% (рост только в Бухарской области – на 28,6 % и Ташкенте – на 2,3 %).

Незначительное понижение тарифов на услуги воздушного и железнодорожного транспорта в марте связано со снижением стоимости авиаперелетов в среднем на 0,3 %, и проезда в поездах дальнего следования в среднем на 1,1 %.