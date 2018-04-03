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Узэкспоцентр

Более 200 компаний приедут на выставку пищевой промышленности в Ташкенте

© Facebook / Uzexpocentre
Экономика
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В рамках выставки намечено проведение международного узбекско-белорусского форума промышленников, где деловые круги двух стран обменяются опытом

ТАШКЕНТ, 3 апр — Sputnik. В Национальном выставочном комплексе "Узэкспоцентр" с 4 по 6 апреля состоится специализированная международная выставка пищевой промышленности "WorldFood Uzbekistan — 2018".

Ожидается, что в восемнадцатой по счету выставке примут участие около 200 компаний из 26 государств. Среди них впервые примут участие промышленники из Республики Беларусь. Об этом сообщили на состоявшейся в преддверии выставки пресс-конференции.

"В нынешнем году ожидается, что рабочая программа выставки будет очень интересной и масштабной. В начале выставки состоится конкурс "Мастер качества" и награждение победителей в различных номинациях", —  сказала заместитель генерального директора международной выставочной компании "Iteca Exhibitions" Ойимхон Бобожонова. 

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В рамках выставки намечено проведение международного узбекско-белорусского форума промышленников. На этом мероприятии деловые круги двух стран обменяются опытом, обсудят вопросы укрепления торговых связей. Состоится демонстрация новых технологий выращивания, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, пишет пресс-служба Хокимията Ташкента.

Впервые начнет действовать "Ритейл центр". Этот центр будет своеобразной площадкой для переговоров производителей продовольственной продукции и торговых сетей по вопросам поставки продукции.

Международная выставка "WorldFood Uzbekistan — 2018" организовывается при сотрудничестве Министерства внешней торговли Республики Узбекистан, холдинговой компании "Узбекозиковкатхолдинг", ассоциации "Узбекозиковкатзахира", АО "Узшаробсаноат", Торгово-промышленной палаты Узбекистана.

Теги:
пищевая промышленность, Выставка, Узэкспоцентр, Узбекистан



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