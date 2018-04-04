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Аэробуса А-320 авиакомпании S7

S7 Airlines начнет полеты в Самарканд с 30 апреля

© Sputnik/ Александр Кряжев
Экономика
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Полеты из Москвы в Самарканд и обратно будут осуществляться на современных лайнерах Airbus A320

ТАШКЕНТ, 4 апр — Sputnik. Авиакомпания S7 Airlines начинает полеты из Москвы в Самарканд с 30 апреля 2018 года, сообщается на сайте авиакомпании.

Прямые регулярные рейсы S7 Airlines из аэропорта Домодедово в Самарканд будут выполняться по понедельникам. Вылет из Москвы в 21:35, прилет в аэропорт Самарканда в 03:35 на следующий день по местному времени. Обратный рейс из Самарканда запланирован на 05:05 по вторникам с прилетом в Москву в 07:20.

Полеты будут осуществляться на современных комфортабельных лайнерах Airbus A320.

"Путешественники все чаще выбирают в качестве необычных направлений для экскурсионного отдыха бывшие советские республики, в том числе Узбекистан. Пассажирам из Москвы Самарканд будет интересен как один из древнейших городов мира. Благодаря сохранившимся памятникам архитектуры XV века он внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО", — отметил коммерческий директор S7 Group Игорь Веретенников.

Продажа авиабилетов уже началась на сайте авиакомпании. Например, на понедельник 30 апреля билет экономкласса с багажом стоит 8867 рублей с учетом всех сборов. Бизнес-класс обойдется в 27 047 рублей.

S7 Airlines (бренд авиакомпании "Сибирь") является участником глобального авиационного альянса oneworld и выполняет как внутренние рейсы по России, так и регулярные полеты в страны СНГ, Европу, на Ближний Восток, в Юго-Восточную Азию и государства Азиатско-Тихоокеанского региона. Авиакомпания входит в группу компаний S7. В 2017 году авиакомпании группы перевезли более 14,2 млн пассажиров.

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Теги:
S7, Москва, Самарканд, Воздушный транспорт



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