Узбекистан и Пакистан создадут совместный деловой совет

Страны также заключили меморандум о сотрудничестве между Министерством внешней торговли Узбекистана и Узбекско-пакистанским торговым и культурным центром в Лахоре

ТАШКЕНТ, 4 апр — Sputnik. Торгово-промышленная палата Узбекистана и Центр глобальных и стратегических исследований Пакистана намерены создать узбекско-пакистанский деловой совет, сообщает корреспондент Sputnik.

Соглашение об этом было подписано на днях по итогам международной конференции "Пакистан: земля возможностей для республик Центральной Азии", а также узбекско-пакистанского бизнес-форума и туристической конференции.

В мероприятиях приняли участие свыше 50 представителей деловых кругов Пакистана и порядка 60 туристических компаний.

"Главной задачей делового совета станет интенсификация внешнеторговых операций предпринимателей обеих стран", — отметили в Министерстве торговли.

Стороны также заключили меморандум о сотрудничестве между Министерством внешней торговли Узбекистана и Узбекско-пакистанским торговым и культурным центром в Лахоре. Этот документ, отметили в министерстве, предусматривает привлечение частных пакистанских инвестиций и реализацию совместных проектов по продвижению экспорта узбекских товаров.

© Sputnik/ Н. Оботов Военная делегация из Пакистана обсудила сотрудничество с Узбекистаном

Напомним, что в прошлом году страны отметили 25-летие установления дипломатических отношений. Несмотря на дружеские связи, они так и не смогли выйти на приемлемый уровень товарооборота, который не достигает и 50 миллионов долларов.

Узбекистан экспортирует в Пакистан хлопковое волокно, кожевенное сырье, транспортные и туристические услуги. Пакистан поставляет лекарственные препараты, химическую и сельскохозяйственную продукцию, оказывает транспортные услуги.

Уже несколько лет Узбекистан предпринимает шаги по экспорту своей сельскохозяйственной техники в Пакистан, однако так пока и не добился весомых результатов в этом направлении.