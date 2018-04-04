В Ташкенте лимит на обналичивание увеличили до миллиона сумов

ТАШКЕНТ, 4 апр — Sputnik. Один из крупнейших узбекских банков — "Алокабанк" увеличил лимит на снятие наличных в банкоматах с пластиковых карт до 1 миллиона сумов, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
К сожалению, в этом отличном решении есть и одно, правда, большое "но". Эту сумму можно снять только в банкоматах, находящихся в зданиях операционного управления и мирабадского филиала АК "Алокабанк".
Напомним, что в августе прошлого года банки впервые за долгие годы предоставили узбекистанцам возможность снимать наличные сумы с пластиковых карт при помощи банкоматов.
Процесс обналичивания средств занимает около двух минут. Средства выдаются купюрами номиналом в 50 тысяч, 10 тысяч, 5 тысяч и 1 тысячу сумов. Банки снимают за эту операцию 1% от обналиченной суммы.