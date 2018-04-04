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Банкомат

В Ташкенте лимит на обналичивание увеличили до миллиона сумов

© Sputnik/ Сергей Аверин
Экономика
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98730

В августе прошлого года узбекистанцы впервые получили возможность снимать наличные сумы с пластиковых карт

ТАШКЕНТ, 4 апр — Sputnik. Один из крупнейших узбекских банков — "Алокабанк" увеличил лимит на снятие наличных в банкоматах с пластиковых карт до 1 миллиона сумов, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

К сожалению, в этом отличном решении есть и одно, правда, большое "но". Эту сумму можно снять только в банкоматах, находящихся в зданиях операционного управления и мирабадского филиала АК "Алокабанк".

Напомним, что в августе прошлого года банки впервые за долгие годы предоставили узбекистанцам возможность снимать наличные сумы с пластиковых карт при помощи банкоматов.

Банковская карта
JEAN-SEBASTIEN EVRARD / AFP
Uzcard сняла все лимиты на обналичивание сумов через банкоматы
Первым был "Народный банк", который установил банкоматы с наличкой на Алайском, Юнусабадском и Куйлюкском рынках Ташкента. Затем эту инициативу подхватили и другие крупные банки, установившие свои банкоматы в людных местах столицы. Первоначально с карт за один раз можно было снять до 100 тысяч сумов. Затем банки увеличили лимит до 200 тысяч, некоторые сегодня позволяют выводить до 400 тысяч сумов.

Процесс обналичивания средств занимает около двух минут. Средства выдаются купюрами номиналом в 50 тысяч, 10 тысяч, 5 тысяч и 1 тысячу сумов. Банки снимают за эту операцию 1% от обналиченной суммы.

Теги:
банковская карта, наличные, Банкоматы, Узбекистан



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