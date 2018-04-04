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Заготовка сена в фермерском хозяйстве

Узбекистан отменил до 2021 года пошлины на ввоз тракторов и грузовиков

© Sputnik/ Виталий Тимкив
Экономика
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Ввоз колесных тракторов и тягачей с массой до 20 тонн, а также прицепов освобождается от пошлин и акцизов, которые сейчас составляют 70% от таможенной стоимости указанных транспортных средств

ТАШКЕНТ, 4 апр – Sputnik. Узбекистан отменил до 1 января 2021 года пошлины и акцизы на ввоз тракторов и грузовиков для перевозки овощей и фруктов.

Указ президента страны Шавката Мирзиёева опубликован в среду в национальной базе законодательства республики.

Грузовые фуры на территории терминала
Sputnik / Михаил Воскресенский, STF
Узбекистан снизит таможенные пошлины еще по ряду ввозимых товаров
Согласно документу, ввоз колесных тракторов для полуприцепов, тягачей с полной массой до 20 тонн, а также прицепов и полуприцепов освобожден от импортных пошлин и акцизов. В настоящий момент совокупный размер акцизов и пошлин на ввоз указанных видов транспортных средств в Узбекистан составляет до 70% от их таможенной стоимости. Документ определяет меры по расширению производства, хранению, переработке и экспорту плодоовощной продукции.

"Освободить сроком до 1 января 2021 года от уплаты таможенных платежей и сборов в Республиканский дорожный фонд ввозимые по импорту транспортные средства, специализированные на перевозке плодоовощной продукции", — говорится в тексте документа.

Мирзиеев также поручил создать в 2018 году плодоовощные кластеры и вовлечь в кластерную форму организации сельхозпроизводства с 2019 года все районы, специализирующиеся на выращивании плодоовощной продукции.

Фрукты на рынке
© Pixabay
Узбекистан намерен увеличить экспорт фруктов и овощей в два раза
По данным госкомстата Узбекистана, объем экспорта свежей и переработанной плодоовощной продукции из республики по итогам 2017 года увеличился на 15,6% — до 708,8 миллиона долларов. По мнению экспертов, значительная часть узбекских овощей и фруктов поставляется в РФ через казахстанских посредников, которые используют льготы в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС). В числе других проблем, сдерживающих поставки плодоовощной продукции в РФ, эксперты называют слабость оптово-заготовительной базы в Узбекистане

В декабре 2016 года правительства Узбекистана и РФ подписали соглашение "Об организации упрощенного порядка осуществления таможенных операций при перемещении товаров и транспортных средств между Республикой Узбекистан и Российской Федерацией" (о "зеленом коридоре"). Он предназначен для поставщиков плодоовощной продукции и пищевых продуктов (кофе, чай, дрожжи, горчица).

Теги:
Указ, акцизы, пошлина, Таможня, прицеп, Трактор, Узбекистан



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