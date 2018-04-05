Россия намерена организовать поставку экзотических фруктов в Узбекистан

Манго, авокадо и киви будут поставляться в республику из Таиланда

ТАШКЕНТ, 5 апр — Sputnik. Одна из крупнейших российских оптовых компаний "АйБаРус", специализирующаяся на экспортно-импортных операциях с фруктами, выходит на рынок Узбекистана, сообщает корреспондент Sputnik.

Сейчас представители "АйБаРус", а также еще четырех российских компаний находятся в Ташкенте, где презентуют свою продукцию и возможности в рамках специально организованной коллективной экспозиции РФ на выставке WorldFood Uzbekistan. Организатором стенда выступил российский Совет по развитию внешней торговли и международных экономических отношений.

"На российском стенде представлены пять компаний, которые занимаются производством масложировой продукции, соусов, кетчупов, продуктов быстрого приготовления, а также экспортом и импортом фруктов и овощей. Коллективный стенд РФ участвует в такой выставке впервые", — отметила Sputnik представитель совета Елизавета Литвин.

По ее словам, в течение трех дней выставки запланирован ряд переговоров и встреч с узбекскими партнерами. Компания "АйБаРус" намерена обсудить закупку узбекских фруктов и овощей, а также поставку экзотических фруктов — манго, авокадо, киви и других из Таиланда в Узбекистан.

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"Каждая компания представляет интересные продукты, уверена, что по итогам выставки будут заключены контракты. Мы со своей стороны намерены активизировать работу с Узбекистаном, так как видим большой интерес со стороны российских компаний в этом рынке. Сейчас рассматриваем возможность организации в этом году нескольких бизнес-миссий, в том числе не только для российских, но и иностранных компаний", — рассказала Литвин.

В целом, по словам собеседницы, сегодня совет рассматривает любые возможности по развитию сотрудничества с Узбекистаном. В планах, например, привезти российские компании на ведущую медицинскую выставку в республике, налаживать связи с профильными министерствами и ведомствами.

Напомним, что в этом году в выставке принимает участие свыше 200 компаний из 26 стран. В их числе Австрия, Беларусь, Германия, Индия, Индонезия, Иран, Испания, Италия, Казахстан, Китай, Нидерланды, ОАЭ, Республика Корея, Россия, Словакия, Словения, США, Турция, Украина, Франция и другие.

Впервые со своими стендами представлены Центр поддержки экспорта Кировской области, Алтайский центр координации поддержки экспорта, Союз смоленских производителей, а также Коллективный стенд предприятий Республики Беларусь.