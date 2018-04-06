В Узбекистане откроют лаборатории по контролю за экспортом овощей и фруктов

ТАШКЕНТ, 6 апр — Sputnik. Карантинные лаборатории по контролю за экспортом плодоовощной продукции к 2021 году создадут во всех регионах Узбекистана.
В соответствии с документом, утверждена программа мер по совершенствованию деятельности госслужбы по карантину растений на 2018-2020 годы.
"В регионах республики до сих пор отсутствуют лаборатории по карантинной проверке и экспертизе отправляемых на экспорт, а также завозимых в республику из-за рубежа семян, растений, продукции растительного происхождения", — указывается в преамбуле документа.
Предусмотрено до конца 2020 года строительство карантинных лабораторий во всех 13 регионах страны, а также оснащение их современным лабораторным оборудованием. Кроме того, в семи регионах вблизи основных пограничных пунктов пропуска построят специальные обеззараживающие (фумигационные) камеры.
Программа предусматривает выработку конкретных мер по присоединению Узбекистана к международным договорам в области карантина растений, в том числе к Международной конвенции по карантину и защите растений (Рим, 1951 год). Также планируется проработка вопроса заключения соглашений с карантинными службами стран ЕС, СНГ и Юго-Восточной Азии о сотрудничестве в области карантина растений.