В Узбекистане откроют лаборатории по контролю за экспортом овощей и фруктов

До конца 2020 года предусмотрено строительство карантинных лабораторий во всех 13 регионах страны, а также оснащение их современным лабораторным оборудованием

ТАШКЕНТ, 6 апр — Sputnik. Карантинные лаборатории по контролю за экспортом плодоовощной продукции к 2021 году создадут во всех регионах Узбекистана.

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Соответствующее постановление президента страны Шавката Мирзиёева опубликовано в пятницу на сайте национальной базы законодательства республики.

В соответствии с документом, утверждена программа мер по совершенствованию деятельности госслужбы по карантину растений на 2018-2020 годы.

"В регионах республики до сих пор отсутствуют лаборатории по карантинной проверке и экспертизе отправляемых на экспорт, а также завозимых в республику из-за рубежа семян, растений, продукции растительного происхождения", — указывается в преамбуле документа.

Предусмотрено до конца 2020 года строительство карантинных лабораторий во всех 13 регионах страны, а также оснащение их современным лабораторным оборудованием. Кроме того, в семи регионах вблизи основных пограничных пунктов пропуска построят специальные обеззараживающие (фумигационные) камеры.

Программа предусматривает выработку конкретных мер по присоединению Узбекистана к международным договорам в области карантина растений, в том числе к Международной конвенции по карантину и защите растений (Рим, 1951 год). Также планируется проработка вопроса заключения соглашений с карантинными службами стран ЕС, СНГ и Юго-Восточной Азии о сотрудничестве в области карантина растений.

В январе 2017 года Узбекистан и Россия подписали протокол о соблюдении фитосанитарных требований при ввозе в РФ узбекских овощей и фруктов. Кроме того, стороны завершают работу по созданию "зеленого коридора" в области фитосанитарного контроля, в частности, контрольные службы двух стран начали работу в единой электронной системе "Аргус Фито". Вместе с тем Россельхознадзор регулярно сообщает об изъятии партий подкарантинной продукции из Узбекистана ненадлежащего качества, а также без маркировок на упаковках о наименовании, стране происхождения, экспортере или реэкспортере.