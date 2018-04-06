Узбекистан и Турция готовят Соглашение о преференциальной торговле

Об этом сегодня сообщила пресс-служба узбекского министерства. В центре внимания был перечень товаров, к которым будут применены льготы и другие привилегии в рамках торговых отношений между двумя странами.
В рамках визита президента Узбекистана в Турцию 25 октября 2017 года была достигнута договоренность о дальнейшем развитии узбекско-турецкого торгово-экономического сотрудничества.
Государственный центр тестирования уже завершил начальный этап работ по оснащению 57 зданий, отобранных для экзаменов, необходимым количеством столов и стульев, досками и другими техническими средствами