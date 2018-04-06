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Узбекские таможенники

Стало известно, кого не будут выпускать из Узбекистана за долги

© Новости Узбекистана
Экономика
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Физическим и юридическим лицам, включенным в базу должников, будет запрещено совершать крупные сделки, получать отдельные виды финансово-кредитных и государственных услуг, а также выезжать за границу

ТАШКЕНТ, 6 апр — Sputnik. В Узбекистане с 1 мая будет запущена общедоступная электронная база данных должников за коммунальные услуги, сообщает корреспондент Sputnik.

Физическим и юридическим лицам, включенным в эту базу, будет запрещено совершать крупные сделки, получать отдельные виды финансово-кредитных и государственных услуг, а также выезжать за границу.

Подпись документов, архивное фото
© sputnik Стас Этвеш
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Эта новость вызвала большой ажиотаж в обществе, так как в указе главы государства, которым было утверждено появление базы должников, четко не прописывалось в каких случаях туда будут заносить людей. Многие пользователи социальных сетей отмечали, что, условно говоря, тысяча сумов — это тоже долг и теперь из-за забывчивости или недосмотра человек может испортить себе отпуск, не заплатив эту мизерную сумму.

Сегодня на портале обсуждения нормативно-правовых актов был опубликован проект постановления правительства, который расставил все точки над "и" в этом вопросе.

В базу данных должников будут вноситься люди, имеющие долги по оплате электроэнергии, горячей и холодной воды, размер которых превышает две минимальные заработные платы (1 МРЗП — 172 240 сумов). Для юридических лиц этот порог составит 5 МРЗП.

Что касается запрета на проведение крупных сделок, то здесь подразумеваются сделки, которые требуют нотариального удостоверения и государственной регистрации — то есть, например, купля-продажа недвижимости или авто.

Сбор хлопка
STR / AFP
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Кроме того, задолжникам запрещается оказывать все виды страховых, лизинговых и банковских услуг за исключением привлечения вкладов и выдачи микрозаймов. Также их не будут обслуживать Центры государственных услуг.

Что касается запрета на выезд за пределы территории Узбекистана на международном пассажирском транспорте, то здесь подразумеваются самолеты, поезда и автобусы. О личном автотранспорте в документе не сказано ни слова.

При этом государство намерено создать все условия для должников, чтобы не срывать им долгожданный отпуск. Для этого Бюро принудительного исполнения при Генпрокуратуре совместно с коммерческими банками примет меры по размещению специализированных касс в аэропортах, автовокзалах и железнодорожных вокзалах, где можно будет погасить задолженности.

Теги:
Узбекистан, Взыскание долгов



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