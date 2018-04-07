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Рыбацкий улов на рыболовной базе

В Узбекистане появится первая в истории экономическая зона для рыбоводства

© Sputnik/ Владимир Вяткин
Экономика
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Одна из главных задач СЭЗ — создание племенного рыбопосадочного материала путем акклиматизации новых и апробированных видов рыб для дальнейшего развития собственного производства, зарыбления искусственных водоемов и обеспечения рыбоводческих хозяйств

ТАШКЕНТ, 7 апр — Sputnik. В Узбекистане будет создана первая в истории свободная экономическая зона "Балик ишлаб чикарувчи" для развития рыбоводства, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Ее организуют на базе имущества, земельного участка и водоемов, переданных решением суда хокимияту Куйичирчикского района Ташкентской области. Срок функционирования СЭЗ составит 30 лет с возможностью последующего продления.

Добыча рыбы
© Sputnik/ Сергей Кривошеев
Узбекистан в 2018 году намерен произвести 150 тысяч тонн рыбы
В течение всего срока работы на территории зоны будут действовать особый налоговый, таможенный и валютный режимы. Все предприятия в зависимости от объема инвестиций будут освобождены на разные сроки от уплаты земельного налога, налога на прибыль, налога на имущество юридических лиц, налога на благоустройство и развитие социальной инфраструктуры, единого налогового платежа для микрофирм и малых предприятий, а также обязательных отчислений в целевые госфонды. Также они получат и ряд таможенных преференций.

Так, например, если инвестор вложит от 300 тысяч до 3 миллионов долларов, то получит льготы на три года, от 3 до 5 миллионов долларов — на 5 лет, от 5 до 10 миллионов долларов — на 7 лет, от 10 миллионов долларов — на 10 лет.

Одна из главных задач СЭЗ — создание племенного рыбопосадочного материала путем акклиматизации новых и апробированных видов рыб для дальнейшего развития собственного производства, зарыбления искусственных водоемов и обеспечения рыбоводческих хозяйств.

Также она займется созданием современных комплексов по переработке рыбы, производству рыбной продукции — консервов, икры, муки, деликатесов для удовлетворения, в первую очередь, потребности населения, а также последующего экспорта в сопредельные страны.

Еще одно направление — организация деятельности современного инкубационного цеха по выпуску племенных пород мальков, увеличение объемов производства молоди рыб, модернизацию и реконструкцию действующих прудов по выращиванию рыбопосадочного материала.

Лов корюшки
© Sputnik/ Вадим Жернов
Узбекистан выделит на рыболовство почти 1,5 тыс. гектаров водоемов
Напомним, что в прошлом году в Узбекистане было выращено порядка 85 тысяч тонн рыбы. Всего в стране работают свыше 3600 рыбхозов, а общая площадь водоемов, занятых под выращивание рыбной продукции превышает 595 тысяч гектар.

При этом доля рыбы в общем потреблении узбекистанцев крайне мала. Так, например, если в странах Европы в среднем каждый человек съедает 35-40 килограммов рыбы в год, то в Узбекистане — не более 4 килограммов.

По словам экспертов, в основном проблемы возникают из-за неэффективного использования водоемов, компании практически не внедряют ведущий международный опыт и новые технологии разведения рыбы.

Теги:
Узбекистан, Экономика, бизнес и финансы



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