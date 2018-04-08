Узбекистан спустя шесть лет возобновил поставки газа в Таджикистан

Поставляемый в Таджикистан газ позволит полностью обеспечить голубым топливом Турсунзадевский район соседней страны, в ближайшей перспективе планируется расширить охват снабжения таджикских приграничных территорий

ТАШКЕНТ, 8 апр — Sputnik. Узбекистан возобновил поставки газа в Таджикистан. На первоначальном этапе топливом будут обеспечены приграничные районы соседней страны. Об этом сообщает телеканал "Узбекистан 24".

Поставки начались благодаря договоренностям, достигнутым между главами двух государств. Работы по их возобновлению были проведены в кратчайшие сроки.

Напомним, поставки газа в Таджикистан Узбекистан прекратил в 2012 году.

По данным телеканала, поставляемый в Таджикистан газ позволит полностью обеспечить голубым топливом Турсунзадевский район соседней страны, в ближайшей перспективе планируется расширить охват снабжения таджикских приграничных территорий.

Поставки газа будут осуществляться по двум ниткам газопровода "Музрабад-Душанбе" пропускной способностью 125 тысяч кубометров газа в час.

© sputnik Victoria Lyubavina Граница, торговля и Рогун: итоги визита Мирзиёева в Таджикистан

Контракт по купле-продаже природного газа на 2018 год был подписан главами компаний "Таджиктрансгаз" и "Узтрансгаз" в рамках госвизита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Душанбе в начале марта.

В рамках контракта будет поставлено около 126 миллионов кубометров природного газа на общую сумму 15,1 миллиона долларов. В первую очередь газом будут обеспечены промышленные предприятия Таджикистана.