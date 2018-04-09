Афганские самолеты будут проходить техническое обслуживание в Узбекистане

ТАШКЕНТ, 9 апр — Sputnik. Узбекское авиапредприятие Uzbekistan Airways Technics будет проводить техническое обслуживание и ремонт афганских самолетов, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
"Узбекская сторона также окажет содействие в подготовке высококвалифицированных специалистов в области авиации для Афганистана", — отметили в министерстве.
Uzbekistan Airways Technics — это "дочка" национального перевозчика Uzbekistan Airways, работает на рынке ремонта и обслуживания самолетов уже более 90 лет. За это время авиапредприятие выполнило капитальный ремонт свыше 80 тысяч самолетов.
Сегодня предприятие располагает необходимой технической базой и квалифицированным персоналом для оказания всех видов обслуживания и ремонта самолетов отечественных и зарубежных авиаперевозчиков. Здесь ежегодно проходят техническое обслуживание и ремонт не менее 10 самолетов иностранных авиакомпаний, в основном российских и казахстанских.
Важнейшую роль в росте объемов заказов со стороны иностранных компаний призван сыграть и запущенный недавно совместно с Boeing Центр по ремонту и обслуживанию композиционных компонентов самолетов.
В числе основных потенциальных заказчиков узбекского предприятия — авиакомпании Афганистана, Китая, Ирана, Туркменистана, Таджикистана и других стран СНГ. Это обусловлено тем, что в регионе в радиусе 5 тысяч километров нет ремонтных мощностей такого уровня.
Ранее пассажирам приходилось использовать обходные маршруты, затрачивая на это от 17 до 32 часов. Кроме того, несколько пилотов данной авиакомпании уже прошли подготовку в Учебно-тренировочном центре "Узбекистон хаво йуллари".