Афганские самолеты будут проходить техническое обслуживание в Узбекистане

Узбекская сторона также окажет содействие в подготовке высококвалифицированных специалистов в области авиации для Афганистана

ТАШКЕНТ, 9 апр — Sputnik. Узбекское авиапредприятие Uzbekistan Airways Technics будет проводить техническое обслуживание и ремонт афганских самолетов, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Договоренности об этом были достигнуты в ходе переговоров в Министерстве внешней торговли Узбекистана с министром транспорта Афганистана Мохаммадом Хамидом Тахмаси.

"Узбекская сторона также окажет содействие в подготовке высококвалифицированных специалистов в области авиации для Афганистана", — отметили в министерстве.

Uzbekistan Airways Technics — это "дочка" национального перевозчика Uzbekistan Airways, работает на рынке ремонта и обслуживания самолетов уже более 90 лет. За это время авиапредприятие выполнило капитальный ремонт свыше 80 тысяч самолетов.

Сегодня предприятие располагает необходимой технической базой и квалифицированным персоналом для оказания всех видов обслуживания и ремонта самолетов отечественных и зарубежных авиаперевозчиков. Здесь ежегодно проходят техническое обслуживание и ремонт не менее 10 самолетов иностранных авиакомпаний, в основном российских и казахстанских.

Важнейшую роль в росте объемов заказов со стороны иностранных компаний призван сыграть и запущенный недавно совместно с Boeing Центр по ремонту и обслуживанию композиционных компонентов самолетов.

В числе основных потенциальных заказчиков узбекского предприятия — авиакомпании Афганистана, Китая, Ирана, Туркменистана, Таджикистана и других стран СНГ. Это обусловлено тем, что в регионе в радиусе 5 тысяч километров нет ремонтных мощностей такого уровня.

© Sputnik/ Владимир Астапкович Первые афганские летчики прошли подготовку в Узбекистане

В ноябре прошлого года афганская авиакомпания Kam Air открыла прямое авиасообщение между Ташкентом и Кабулом. Первый самолет афганского авиаперевозчика приземлился в Ташкенте 29 ноября, проделав путь всего за полтора часа.

Ранее пассажирам приходилось использовать обходные маршруты, затрачивая на это от 17 до 32 часов. Кроме того, несколько пилотов данной авиакомпании уже прошли подготовку в Учебно-тренировочном центре "Узбекистон хаво йуллари".