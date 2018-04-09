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Грузовые фуры

Афганистан договорился о транзите своих грузов в Китай через Узбекистан

© Sputnik/ Михаил Воскресенский, STF
Экономика
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Договоренности достигнуты в ходе переговоров в Ташкенте с министром транспорта Афганистана Мохаммадом Хамидом Тахмаси

ТАШКЕНТ, 9 апр — Sputnik. Афганистан будет поставлять свою продукцию в Китай через Узбекистан и Кыргызстан, сообщает корреспондент Sputnik.

Договоренности об этом были достигнуты в ходе переговоров в Ташкенте с министром транспорта Афганистана Мохаммадом Хамидом Тахмаси.

Для перевозки будет использоваться новый транспортный коридор Ташкент — Андижан — Ош — Иркештам — Кашгар. Дорога, проходящая через поселок Сары-Таш и перевал Иркештам в Кыргызстане на высоте более 3,5 тысячи метров над уровнем моря, является наикратчайшим автомобильным путем из Ферганской долины Узбекистана в Китай.

Сотрудник проводит техническое обслуживание двигателя самолета
AP Photo / Sven Kaestner
Афганские самолеты будут проходить техническое обслуживание в Узбекистане
Афганская сторона намерена отправлять свои грузы из Мазари-Шарифа по уже созданной железной дороге вплоть до Андижана, затем перегружать их на грузовики, следующие по автомобильному коридору транзитом через Узбекистан и Кыргызстан в Кашгар.

Для создания дополнительных удобств грузоотправителям и грузополучателям в Андижанской области на базе терминала станции Ахтачи создан мультимодальный транспортно-логистический центр, позволяющий довозить грузы со всех уголков Узбекистана в Андижан железнодорожным транспортом и далее в Китай на автотранспорте.

Кроме того, стороны договорились продолжить работу по оснащению международного логистического центра "Термез карго" сортировочными и упаковочными линиями для переработки и экспорта плодоовощной продукции предприятий Афганистана в третьи страны.

"В ходе переговоров были обсуждены вопросы развития сотрудничества в торгово-экономической и транспортно-коммуникационной сферах, отмечена важность продолжения работы по расширению потенциала двух стран в сфере транзита. Это будет способствовать своевременной реализации торговых контрактов и других мероприятий, направленных на доведение двустороннего товарооборота до 1 миллиарда долларов уже в ближайшие годы", — отметили в Министерстве внешней торговли.

Также страны намерены продолжить активную работу по строительству железной дороги "Мазари-Шариф — Герат". В ходе переговоров была указана необходимость своевременной подготовки технико-экономического обоснования проекта для дальнейшего привлечения соответствующего финансирования.

Теги:
Китай, Афганистан, Кыргызстан, Узбекистан, Автодорожный транспорт



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