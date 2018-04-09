Доллар и евро снова просели к суму: курс валют в Узбекистане

ТАШКЕНТ, 9 апр — Sputnik. Официальный курс доллара в Узбекистане по сравнению с прошлой неделей опустился на 5,93 сума и составил 8094,99 сума.
Соответствующие данные приводит Центральный банк республики.
Таким образом, американская валюта демонстрирует падение уже седьмую неделю подряд.
По сравнению с предыдущей неделей официальный курс евро потерял 39,68 сума и составил 9936,60 сума.
Центральный банк может оказывать воздействие на уровень спроса и предложения иностранной валюты через денежно-кредитную политику посредством сдерживания роста денежной массы и повышения привлекательности активов в национальной валюте, передает пресс-служба Центробанка.