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Геологи в забое

Узбекистан к лету присоединится к соглашению СНГ по геологоразведке

© Sputnik/ Ратушенко
Экономика
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Госкомгеологии будет следить за реализацией проекта по поиску минерально-сырьевых ресурсов в республике

ТАШКЕНТ, 9 апр — Sputnik. Узбекистан планирует присоединиться к соглашению СНГ о сотрудничестве в области изучения, разведки и использования минерально-сырьевых ресурсов, следует из проекта соответствующего постановления президента страны Шавката Мирзиёева.

Соглашение было подписано на саммите глав правительств стран СНГ в Москве 27 марта 1997 года. Проект постановления опубликован на портале системы оценки воздействия актов законодательства (СОВАЗ) для общественного обсуждения. В соответствии с графиком разработчика документа — Госкомитета по геологии и минеральным ресурсам республики (Госкомгео) — документ может вступить в силу 30 мая 2018 года.

"Присоединиться к соглашению о сотрудничестве в области изучения, разведки и использования минерально-сырьевых ресурсов", — говорится в тексте документа. Госкомгео будет определен компетентным органом, ответственным за реализацию соглашения в Узбекистане.

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AFP / HAKOB BERBERYAN
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Данный документ разработан в соответствии с планом практических действий "дорожной карты" по обеспечению инициатив, выдвинутых Узбекистаном в ходе заседания Совета глав государств СНГ 11 октября 2017 года в Сочи, говорится в пояснительной записке к проекту постановления.

Ранее МИД Узбекистана заявлял, что республика за последнее время активизировала свое участие в работе СНГ. В частности, Узбекистан присоединился к деятельности ряда органов Содружества, а уровень национального координатора был повышен до заместителя премьер-министра.

Теги:
постановление, разведка, сырье, Госкомгеологии, СНГ, Узбекистан



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