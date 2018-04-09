Узбекистан к лету присоединится к соглашению СНГ по геологоразведке

Госкомгеологии будет следить за реализацией проекта по поиску минерально-сырьевых ресурсов в республике

ТАШКЕНТ, 9 апр — Sputnik. Узбекистан планирует присоединиться к соглашению СНГ о сотрудничестве в области изучения, разведки и использования минерально-сырьевых ресурсов, следует из проекта соответствующего постановления президента страны Шавката Мирзиёева.

Соглашение было подписано на саммите глав правительств стран СНГ в Москве 27 марта 1997 года. Проект постановления опубликован на портале системы оценки воздействия актов законодательства (СОВАЗ) для общественного обсуждения. В соответствии с графиком разработчика документа — Госкомитета по геологии и минеральным ресурсам республики (Госкомгео) — документ может вступить в силу 30 мая 2018 года.

"Присоединиться к соглашению о сотрудничестве в области изучения, разведки и использования минерально-сырьевых ресурсов", — говорится в тексте документа. Госкомгео будет определен компетентным органом, ответственным за реализацию соглашения в Узбекистане.

AFP / HAKOB BERBERYAN Узбекистан и "Росгеоперспектива" подпишут соглашение о геологоразведке

Данный документ разработан в соответствии с планом практических действий "дорожной карты" по обеспечению инициатив, выдвинутых Узбекистаном в ходе заседания Совета глав государств СНГ 11 октября 2017 года в Сочи, говорится в пояснительной записке к проекту постановления.

Ранее МИД Узбекистана заявлял, что республика за последнее время активизировала свое участие в работе СНГ. В частности, Узбекистан присоединился к деятельности ряда органов Содружества, а уровень национального координатора был повышен до заместителя премьер-министра.