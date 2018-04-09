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Уборка зерновых.

Узбекистан и ФАО разрабатывают программу сотрудничества на 2018-2020 годы

© Sputnik/ Артем Креминский
Экономика
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В программу визита делегации Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) в Узбекистан вошли участие в международной конференции по шелководству в Бухаре, проведение двусторонних встреч и переговоров

ТАШКЕНТ, 9 апр — Sputnik. Делегация Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) обсудила с руководством МИД Узбекистана рамочную программу сотрудничества на 2018-2020 годы, которая сейчас находится в разработке, сообщила пресс-служба ведомства.

Делегацию ФАО возглавил заместитель гендиректора, региональный представитель организации по Европе и Центральной Азии Владимир Рахманин. В программу его визита вошли участие ФАО в международной конференции по шелководству в Бухаре, проведение двусторонних встреч и переговоров.

"В беседе стороны обсудили практические аспекты подготовки и реализации совместно с Организацией ООН по промышленному развитию (ЮНИДО) проекта по шелководству, а также обменялись мнениями по разрабатываемой рамочной программе ФАО для Узбекистана на 2018-2021 годы", — говорится в сообщении.

Стороны отметили, что после открытия представительства организации в июне 2014 года в Ташкенте взаимодействие между Узбекистаном и ФАО стало более активным. Сейчас ФАО совместно с узбекскими партнерами реализует ряд национальных и региональных проектов по таким направлениям, как растениеводство, лесоводство, семеноводство, борьба с засухами, предотвращение деградации земли, сохранение биоразнообразия и устойчивое использование пустыни.

В октябре 2014 года правительство Узбекистана и ФАО подписали программу сотрудничества до конца 2017 года. Программа предусматривала внедрение новых технологий посадки, уборки, переработки и хранения фруктов, улучшение здоровья скота, усиление борьбы с саранчой, расширение производства рыбы и рациональное использование природных ресурсов на устойчивой основе.

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Теги:
ФАО, Узбекистан, Агропромышленный комплекс, Международные организации, Ресурсы сельскохозяйственного производства



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