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Шерматов Шерзод - министр по развитию информационных технологий и коммуникаций Узбекистана

Замминистра: Узбекистан крайне мало инвестирует в развитие науки

Международный пресс-клуб РУз
Экономика
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Замминистра считает, что узбекским экономистам, когда те будут определять, какой процент от инвестиций необходимо направить на науку, целесообразно обратить внимание на долю этой сферы в ВВП развитых стран

ТАШКЕНТ, 9 апр — Sputnik. Узбекистан крайне мало инвестирует в развитие науки и научно-исследовательской деятельности, заявил заместитель министра инновационного развития Шерзод Шерматов.

По его словам, сегодня, согласно данным Всемирного банка, доля средств, выделяемых на научно-исследовательскую деятельность в Узбекистане, составляет менее 0,2% от ВВП, что в 11 раз меньше, чем среднем в мире, и в 22 раза меньше, чем в Южной Корее (4,28% от ВВП).

"С учетом того, что в Корее в 2014 году ВВП был 1,4 триллиона долларов, общая сумма выделенных средств на науку была больше 60 миллиардов долларов (почти как общий ВВП Узбекистана), что в 485 раз больше, чем средства, выделяемые на науку в Узбекистане — 124 миллиона долларов, то есть 0,2% от 63 миллиардов долларов ВВП", — отметил Шерматов на своей странице в Facebook.

Замминистра считает, что узбекским экономистам, когда те будут определять, какой процент от инвестиций необходимо направить на науку и подготовку кадров для нее, целесообразно обратить внимание на обеспечение доли этой сферы в ВВП развитых стран.

Президент Шавкат Мирзиёев в Институте химии растительных веществ побеседовал с руководителями высших образовательных и научно-исследовательских учреждений, академиками, учеными и молодыми специалистами.
© Пресс-служба президента РУз
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"Если бы мы тоже 4,28% от ВВП выделяли науке, как в Корее, то это было бы 2,7 миллиарда долларов. А в параметрах госбюджета на 2018 год на науку предусмотрено всего около 48 миллионов долларов (389 миллиардов сумов)", — пишет Шерматов.

Напомним, что в минувшую пятницу президент Узбекистана посетил Институт химии растительных веществ имени академика Собира Юнусова, где провел встречу с научным сообществом страны.

Мирзиёев поставил задачу по кардинальному изменению отношения к науке, в том числе путем выделения определенного процента инвестиций на ее развитие и подготовку научных кадров.

"Будущее всех сфер зависит от вас, от развития науки. Впредь определенный процент всех привлекаемых в нашу страну иностранных инвестиций будет направлен на развитие данной сферы. Без нее невозможно представить завтрашний день нашей страны", — отметил глава государства.

В ноябре прошлого года президент создал Министерство инновационного развития и Фонд поддержки инновационного развития и новаторских идей. Они призваны обеспечить полноценное развитие сферы инновационных технологий во всех отраслях производства, управления и жизни общества.

Теги:
Шерзод Шерматов, Валовой внутренний продукт, Наука и технологии, Инвестиции



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