Таджикистан поставляет в Узбекистан до миллиона квт.ч электроэнергии в сутки

С начала поставок - 2 апреля - суточный экспорт электроэнергии в Узбекистан составлял 672 тысячи кВт.ч

ТАШКЕНТ, 9 апр – Sputnik. Таджикистан увеличил объемы поставок электроэнергии в Узбекистан до миллиона кВт.ч в сутки, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление пресс-секретаря энергохолдинга "Барки Точик" Нозира Ёдгори.

"Из подстанции "Регар" (Таджикистан), что на западе страны, в Узбекистан в настоящее время ежесуточно экспортируется миллион кВт.ч", — сказал Ёдгори.

По его словам, с начала поставок — 2 апреля — суточный экспорт электроэнергии в Узбекистан составлял 672 тысячи кВт.ч.

"После ввода второй линии электропередачи на подстанции "Регар" мощностью 220 кВт объем поставок достиг 1 миллион кВт.ч в сутки. Со 2 апреля, то есть со времени начала экспорта поныне, объем поставок электроэнергии в соседнюю страну составил около 6 миллионов кВт.ч", — сообщил также Ёдгори.

Он добавил, что в настоящее время готовится третья линия электропередачи, мощностью 220 кВт — "Узловая" в Исфаре (на севере Таджикистана) — для увеличения объема поставок электроэнергии в Узбекистан.

По данным "Барки Точик", в летний период Таджикистан может экспортировать до 5 миллиардов кВт.ч электроэнергии.

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Соглашение о взаимных поставках электроэнергии было подписано в ходе государственного визита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Таджикистан в марте этого года. Энергетические системы двух соседних стран вновь соединились спустя 9 лет после того, как Узбекистан в одностороннем порядке вышел из единой энергосистемы и демонтировал ЛЭП, ведущие в Таджикистан. Всего, согласно договоренностям, в 2018 году Таджикистан экспортирует в Узбекистан до 1,5 миллиардов кВт.ч электроэнергии по цене 2 центра за киловатт.