Таджикистан поставляет в Узбекистан до миллиона квт.ч электроэнергии в сутки

ТАШКЕНТ, 9 апр – Sputnik. Таджикистан увеличил объемы поставок электроэнергии в Узбекистан до миллиона кВт.ч в сутки, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление пресс-секретаря энергохолдинга "Барки Точик" Нозира Ёдгори.
"Из подстанции "Регар" (Таджикистан), что на западе страны, в Узбекистан в настоящее время ежесуточно экспортируется миллион кВт.ч", — сказал Ёдгори.
По его словам, с начала поставок — 2 апреля — суточный экспорт электроэнергии в Узбекистан составлял 672 тысячи кВт.ч.
"После ввода второй линии электропередачи на подстанции "Регар" мощностью 220 кВт объем поставок достиг 1 миллион кВт.ч в сутки. Со 2 апреля, то есть со времени начала экспорта поныне, объем поставок электроэнергии в соседнюю страну составил около 6 миллионов кВт.ч", — сообщил также Ёдгори.
Он добавил, что в настоящее время готовится третья линия электропередачи, мощностью 220 кВт — "Узловая" в Исфаре (на севере Таджикистана) — для увеличения объема поставок электроэнергии в Узбекистан.
По данным "Барки Точик", в летний период Таджикистан может экспортировать до 5 миллиардов кВт.ч электроэнергии.