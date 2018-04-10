Кассовые онлайн-аппараты протестируют 500 ташкентских предпринимателей

Проект осуществляется в пилотном режиме до 1 июля этого года

ТАШКЕНТ, 10 апр — Sputnik. Контрольно-кассовые аппараты, работающие в режиме онлайн и включающие услуги операторов фискальных данных и технической поддержки, смогут бесплатно получить 500 предпринимателей Узбекистана, сообщает пресс-служба Государственного налогового комитета.

Проект осуществляется в пилотном режиме до 1 июля этого года с использованием от 500 до 1000 контрольно-кассовых машин. Участником может стать любое юридическое лицо, работающее в Ташкенте с использованием контрольно-кассовых машин. Для этого нужно всего лишь зарегистрироваться на портале onlinekassa.uz и оставить свою заявку, выбрать соответствующий Центр технического обслуживания, подключиться к порталу и начать работу с онлайн-ККМ.

"На время пилотного периода смонтированы и запущены все необходимые средства вычислительной техники центра обработки данных для осуществления функции оператора фискальных данных. Отработаны высоконадежные, безопасные решения обработки фискальных данных с контрольно-кассовыми машинами", — говорится в сообщении.

Отмечается, что современные контрольно-кассовые машины, работающие в режиме онлайн, позволяют не только контролировать выручку в торговых сетях страны, но и помогают анализировать цены на отдельные виды продуктов в разрезе регионов, объемы их продаж, изучать причины искусственного роста или снижения цен. В чеках таких контрольно-кассовых машин указывается перечень купленного товара, его цена, количество, номер чека и кассового аппарата, номер рабочей смены, сумма налога на добавленную стоимость, а информация о проведенных операциях автоматически направляется в органы налоговой службы.