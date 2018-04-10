"Красцветмет" увеличил переработку золота более чем на 20%

За прошлый год компания произвела глубокую очистку 72% всего произведенного золота в России, а также создала совместное предприятие с АО "Узкимёсаноат" в Узбекистане, что стало знаковым событием

ТАШКЕНТ, 10 апр – Sputnik. "Красцветмет", одно из крупнейших аффинажных предприятий в мире, в 2017 году увеличило переработку золота на 22% по сравнению с 2016 годом — до 220 тонн.

"Мы аффинировали 72% всего произведенного в прошлом году золота в России, это стало историческим рекордом для компании", — отметили на предприятии.

Аффинаж — комплекс технологических процессов для глубокой очистки золота от примесей.

"Красцветмет" также увеличил производство металлов платиновой группы на 7% — до 118 тонн. Было выпущено 3,3 тонны каталитических систем для предприятий азотной промышленности (+19%) и 2,7 тонны цепей из золота (+35%) для ювелирной отрасли, пишет РИА Новости.

Выручка компании выросла на 10% по сравнению с 2016 годом и достигла 21 миллиарда рублей, чистая прибыль увеличилась на 12% и составила около 500 миллионов рублей. За счет расширения географии присутствия доля экспортной выручки составила 40% — продукция поставлялась более чем в 20 стран мира. Знаковым проектом в международной деятельности компании стало создание совместного предприятия с АО "Узкимёсаноат" в Узбекистане.

На долю компании по итогам года приходится 85% российского рынка переработки отработанных промышленных катализаторов и 35% автомобильных нейтрализаторов, что составляет 700 и 250 тонн соответственно.

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"Красцветмет" аффинирует около 95% российского сырья, содержащего платину и другие металлы платиновой группы. Аффинажный дивизион занимает 72% рынка по производству золота, дивизион технических изделий — 56% по производству каталитических систем, ювелирный дивизион — 16% по выпуску цепей из золота.

"Красцветмет" (ОАО "Красноярский завод цветных металлов имени В.Н.Гулидова") — лидер в производстве драгоценных металлов в России, странах постсоветского пространства и Восточной Европе, 100% акций компании принадлежит правительству Красноярского края. С 2017 года R&D Park "Красцветмета" член Международной ассоциации научных парков — IASP, объединяющей 374 технопарка из 77 стран мира.