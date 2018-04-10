20:05 10 Апреля 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Ташкент+ 16°C
Прямой эфир
Поиск
Добыча золота

"Красцветмет" увеличил переработку золота более чем на 20%

© Sputnik/ Игорь Михалев
Экономика
Получить короткую ссылку
142 0 0

За прошлый год компания произвела глубокую очистку 72% всего произведенного золота в России, а также создала совместное предприятие с АО "Узкимёсаноат" в Узбекистане, что стало знаковым событием

ТАШКЕНТ, 10 апр – Sputnik. "Красцветмет", одно из крупнейших аффинажных предприятий в мире, в 2017 году увеличило переработку золота на 22% по сравнению с 2016 годом — до 220 тонн.

Завод по производству удобрений. Архивное фото
© Sputnik/ Максим Богодвид
"Узкимесаноат" до 2020 года реализует 11 инвестпроектов на $3,4 млрд
"Мы аффинировали 72% всего произведенного в прошлом году золота в России, это стало историческим рекордом для компании", — отметили на предприятии.

Аффинаж — комплекс технологических процессов для глубокой очистки золота от примесей.

"Красцветмет" также увеличил производство металлов платиновой группы на 7% — до 118 тонн. Было выпущено 3,3 тонны каталитических систем для предприятий азотной промышленности (+19%) и 2,7 тонны цепей из золота (+35%) для ювелирной отрасли, пишет РИА Новости.

Выручка компании выросла на 10% по сравнению с 2016 годом и достигла 21 миллиарда рублей, чистая прибыль увеличилась на 12% и составила около 500 миллионов рублей. За счет расширения географии присутствия доля экспортной выручки составила 40% — продукция поставлялась более чем в 20 стран мира. Знаковым проектом в международной деятельности компании стало создание совместного предприятия с АО "Узкимёсаноат" в Узбекистане.

На долю компании по итогам года приходится 85% российского рынка переработки отработанных промышленных катализаторов и 35% автомобильных нейтрализаторов, что составляет 700 и 250 тонн соответственно.

Разработка новых месторождений золота, архивное фото
Из личного архива Андрея Захватова
В Узбекистане разрабатывают пятую очередь золоторудного карьера "Мурунтау"
"Красцветмет" аффинирует около 95% российского сырья, содержащего платину и другие металлы платиновой группы. Аффинажный дивизион занимает 72% рынка по производству золота, дивизион технических изделий — 56% по производству каталитических систем, ювелирный дивизион — 16% по выпуску цепей из золота.

"Красцветмет" (ОАО "Красноярский завод цветных металлов имени В.Н.Гулидова") — лидер в производстве драгоценных металлов в России, странах постсоветского пространства и Восточной Европе, 100% акций компании принадлежит правительству Красноярского края. С 2017 года R&D Park "Красцветмета" член Международной ассоциации научных парков — IASP, объединяющей 374 технопарка из 77 стран мира.

Теги:
переработка, золото, Добыча, Узбекистан



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Доллары США
    Вот ваши деньги!

    Генпрокуратура Казахстана вернула Samsung миллионы долларов, похищенные бывшим сотрудником компании.

  • Участники шествия Бессмертного полка в Бишкеке по случаю 72 годовщины со Дня Победы в Великой Отечественной войне. Архивное фото
    Марш памяти

    Члены общественного штаба международной акции "Бессмертный полк" в Бишкеке начали подготовку к проведению марша, который состоится 9 мая.

  • Встреча глав МИД РФ и Таджикистана С. Лаврова и С. Аслова
    Три лейтмотива

    Глава российского МИДа Сергей Лавров обозначил главные направления российско-таджикских отношений на ближайшие годы.

  • Новоизбранный президент Армении Армен Саркисян
    Первый визит

    Стало известно, куда президент Армении Армен Саркисян, вступивший в должность 9 апреля, планирует совершить первый официальный визит.

  • Вид на железную дорогу
    Пустили под откос

    Премьер Латвии Марис Кучинскис заявил, что сокращение транзита российских товаров не означает, что государство станет дотировать Латвийскую железную дорогу.

  • Вильнюсский окружной суд
    Вам письмо!

    В Литве эвакуировали сотрудников Вильнюсского окружного суда из-за подозрительного конверта.

  • банкноты номиналом 200 лей
    Ледниковый период

    Почему с начала года властями Молдовы "заморожено" имущество, банковские счета и наличность на десятки миллионов леев?

  • Пассажиры на палубе туристического катера, курсирующего по Москва-реке в Москве
    Дорогой лед

    Почему ледовая навигация обошлась Эстонии дороже, чем планировалось, и при чем тут пострадавший от антироссийских санкций Запада ледокол Botnica?

  • Женская сборная из Осетии завоевала 10 медалей по дзюдо
    Страшная сила

    Осетинские спортсменки завоевали три золотые, три серебряные и четыре бронзовые медали на всероссийском турнире по дзюдо.

  • Доллары США
    Вот ваши деньги!

    Генпрокуратура Казахстана вернула Samsung миллионы долларов, похищенные бывшим сотрудником компании.

  • Участники шествия Бессмертного полка в Бишкеке по случаю 72 годовщины со Дня Победы в Великой Отечественной войне. Архивное фото
    Марш памяти

    Члены общественного штаба международной акции "Бессмертный полк" в Бишкеке начали подготовку к проведению марша, который состоится 9 мая.

  • Встреча глав МИД РФ и Таджикистана С. Лаврова и С. Аслова
    Три лейтмотива

    Глава российского МИДа Сергей Лавров обозначил главные направления российско-таджикских отношений на ближайшие годы.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Аналитика

Мультимедиа

Станция Marzahn берлинского наземного метро
Блеск и нищета красивейших городов Европы
Оскал бурого медведя
Побороть русского медведя, или Как юный Хабиб Нурмагомедов одолел зверя
Какие страны высылают российских дипломатов
География высылки российских дипломатов

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054