ТАШКЕНТ, 11 апр — Sputnik. Узбекско-иранский торговый дом открылся в Тегеране в рамках визита делегации Узбекистана, сообщает пресс-служба Министерства внешней торговли.
В торжественной обстановке старт работе торгового дома и постоянно действующего шоу-рума национальной продукции дали министр внешней торговли Узбекистана Жамшид Ходжаев и заместитель министра промышленности, рудников и торговли Ирана Моджтаба Хосровтадж.
По словам Ходжаева, основной задачей торгового дома станет активное продвижение в Иране широкой линейки товаров узбекского производства.
Торговый дом создан внешнеторговым акционерным обществом Uzsanoatexport совместно с иранской компанией FawakehСompany.