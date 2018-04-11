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В Тегеране открыли узбекско-иранский торговый дом

Узбекско-иранский торговый дом открылся в Тегеране

Министерство внешней торговли Узбекистана
Экономика
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Основной задачей торгового дома станет активное продвижение в Иране широкой линейки товаров узбекского производства

ТАШКЕНТ, 11 апр — Sputnik. Узбекско-иранский торговый дом открылся в Тегеране в рамках визита делегации Узбекистана, сообщает пресс-служба Министерства внешней торговли.

В торжественной обстановке старт работе торгового дома и постоянно действующего шоу-рума национальной продукции дали министр внешней торговли Узбекистана Жамшид Ходжаев и заместитель министра промышленности, рудников и торговли Ирана Моджтаба Хосровтадж.

По словам Ходжаева, основной задачей торгового дома станет активное продвижение в Иране широкой линейки товаров узбекского производства.

Торговый дом создан внешнеторговым акционерным обществом Uzsanoatexport совместно с иранской компанией FawakehСompany.

 

 

Теги:
Тегеран, Иран, Международная торговля



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