Узбекско-иранский торговый дом открылся в Тегеране

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В Узбекистане водительские права планируют выдавать в обычных школах Такая инициатива может быть запущена в течение двух ближайших лет 210

Посол Узбекистана вручил верительную грамоту Нурсултану Назарбаеву Глава Казахстана поздравил всех послов с началом дипломатической миссии и рассказал о работе международных структур в центре развития "зеленых" технологий, об IT-стартапах и других проектах 44