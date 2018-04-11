Золотовалютные резервы на начало апреля превысили 27 миллиардов долларов

Чистые золотовалютные резервы Узбекистана за месяц увеличились на 151 млн долларов

ТАШКЕНТ, 11 апр — Sputnik. Объем чистых золотовалютных резервов Узбекистана на 1 апреля этого года составил 27,086 млрд долларов, сообщила пресс-служба Центрального банка республики.

Чистые золотовалютные резервы за месяц увеличились на 151 млн долларов, следует из опубликованной статистики.

"Методика расчета золотовалютных резервов ведется в соответствии со стандартами Международного валютного фонда. Золотовалютные резервы состоят из валютных активов и монетарного золота в слитках", — говорится в сообщении.

Отмечается, что чистые золотовалютные резервы не учитывают валютные средства коммерческих банков и органов государственного управления (кроме Министерства финансов, Фонда реконструкции и развития) на счетах в Центральном банке, которые являются обязательствами ЦБ перед данными организациями.

Валовые золотовалютные резервы составляют 28,5 млрд долларов, в том числе 14,5 млрд долларов валютных активов (-198 млн долларов за месяц) и 13,9 млрд долларов монетарного золота (+355 млн долларов за месяц).