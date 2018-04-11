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Здание Центрального банка Узбекистана

IFC поддержит кредитование в нацвалюте частного сектора в Узбекистане

REUTERS / Mukhammadsharif Mamatkulov
Экономика
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Во время визита в Узбекистан представители IFC подписали своп-соглашение с Хамкорбанком для увеличения кредитования в сумах

ТАШКЕНТ, 11 апр – Sputnik. Вице-президент Международной финансовой корпорации (IFC, входит в структуру Всемирного банка) Джингдонг Хуа в ходе визита в Узбекистан обсудил с властями страны механизмы финансирования в национальной валюте — сумах.

В цехе текстильного комбината. Архивное фото
© AP Photo/ Juan Karita
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По данным пресс-службы, вице-президент IFC в ходе визита в Узбекистан 9-10 апреля провел переговоры в правительстве и Центральном банке республики, а также с партнерами по развитию совместных проектов.

"Особое внимание было уделено вопросам развития финансового рынка, механизмов финансирования в национальной валюте Узбекистана и программы IFC по кредитованию частного сектора в национальной валюте", — сообщает в среду пресс-служба представительства IFC в республике.

В частности, в ходе визита IFC подписала своп-соглашение с Хамкорбанком для увеличения кредитования в сумах в сегменте малого и среднего бизнеса.

"Программа IFC по кредитованию в национальной валюте позволяет клиентам, особенно тем, у кого нет выручки в иностранной валюте, обеспечить соответствие между валютой их заимствования и валютой их доходов, устраняя валютный риск из их баланса", — добавили в представительстве.

Здание правительства Республики Узбекистан
© Flickr/ Stefan Munder
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В ходе визита стороны также обсудили вопросы углубления сотрудничества и дальнейшие меры, необходимые для успешной диверсификации экономики и увеличения притока инвестиций в Узбекистан, добавили в пресс-службе.

IFC инвестировала в проекты в Узбекистане 144,7 миллиона долларов для поддержки проектов частного сектора в сфере финансов, агробизнеса и продовольствия.

Теги:
Кредит, Малый бизнес, IFC, Узбекистан



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