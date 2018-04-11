IFC поддержит кредитование в нацвалюте частного сектора в Узбекистане

ТАШКЕНТ, 11 апр – Sputnik. Вице-президент Международной финансовой корпорации (IFC, входит в структуру Всемирного банка) Джингдонг Хуа в ходе визита в Узбекистан обсудил с властями страны механизмы финансирования в национальной валюте — сумах.
"Особое внимание было уделено вопросам развития финансового рынка, механизмов финансирования в национальной валюте Узбекистана и программы IFC по кредитованию частного сектора в национальной валюте", — сообщает в среду пресс-служба представительства IFC в республике.
В частности, в ходе визита IFC подписала своп-соглашение с Хамкорбанком для увеличения кредитования в сумах в сегменте малого и среднего бизнеса.
"Программа IFC по кредитованию в национальной валюте позволяет клиентам, особенно тем, у кого нет выручки в иностранной валюте, обеспечить соответствие между валютой их заимствования и валютой их доходов, устраняя валютный риск из их баланса", — добавили в представительстве.
IFC инвестировала в проекты в Узбекистане 144,7 миллиона долларов для поддержки проектов частного сектора в сфере финансов, агробизнеса и продовольствия.