Владельцы квартир в Ташкенте будут получать кадастровый паспорт

Нововведение призвано сделать операции с квартирами более удобными для обладателей недвижимости, обновлять ранее выданные кадастровые дела не потребуется

ТАШКЕНТ, 11 апр — Sputnik. Вместо кадастрового дела и свидетельства о государственной регистрации прав владельцы квартир в Ташкенте с 16 апреля будут получать кадастровый паспорт, сообщает пресс-служба Управления по земельным ресурсам и государственного кадастра столицы.

Нововведение призвано сделать операции с квартирами более удобными для владельцев.

Кадастровый паспорт — это бланк защищенной формы установленного образца с водяными знаками, содержащий технические параметры квартиры, кадастровую стоимость, план квартиры, сведения о владельцах и сведения о государственной регистрации прав на квартиру, дату выдачи.

Sputnik / Рамиз Бахтияров Узнать кадастровую стоимость недвижимости в Ташкенте можно онлайн

Также кадастровый паспорт содержит QR-код, по которому в режиме онлайн, может быть проверен его статус, подлинность, а также получены сведения о соответствии технических параметров квартиры параметрам указанным в паспорте, дополнительные сведения о квартире, и сведения о наличии обременений и ограничений на квартиру на момент онлайн-проверки.

Выдача документов нового образца будет производиться только по заявлениям новых владельцев при вступлении их в права на квартиры, либо при утере старых кадастровых документов.

Управление по земельным ресурсам и государственного кадастра Ташкента Образец кадастрового паспорта

Обновлять ранее выданные кадастровые дела не требуется, они будут считаться действительными до прекращения прав владельцев на квартиры.