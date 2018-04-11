Владельцы квартир в Ташкенте будут получать кадастровый паспорт

ТАШКЕНТ, 11 апр — Sputnik. Вместо кадастрового дела и свидетельства о государственной регистрации прав владельцы квартир в Ташкенте с 16 апреля будут получать кадастровый паспорт, сообщает пресс-служба Управления по земельным ресурсам и государственного кадастра столицы.
Нововведение призвано сделать операции с квартирами более удобными для владельцев.
Кадастровый паспорт — это бланк защищенной формы установленного образца с водяными знаками, содержащий технические параметры квартиры, кадастровую стоимость, план квартиры, сведения о владельцах и сведения о государственной регистрации прав на квартиру, дату выдачи.
Выдача документов нового образца будет производиться только по заявлениям новых владельцев при вступлении их в права на квартиры, либо при утере старых кадастровых документов.
Обновлять ранее выданные кадастровые дела не требуется, они будут считаться действительными до прекращения прав владельцев на квартиры.