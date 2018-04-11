В Госкомстате рассказали, где узбекистанцы смогут заработать больше всего

Наибольший рост зарплаты наблюдается в сфере информации и связи, в финансовой и страховой деятельности, а также в строительстве

ТАШКЕНТ, 11 апр — Sputnik. Госкомстат опубликовал квартальный отчет по зарплате узбекистанцев, из которого становится понятно в каких сферах можно заработать больше денег.

За январь-март 2018 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года наибольший рост начисленной зарплаты наблюдался в сфере информации и связи (+28,9), в финансовой и страховой деятельности (+28,6%), в промышленности (+27,5%), а также в строительстве (+24,8%). Об этом говорится в квартальном отчете Госкомстата по зарплате.

В структуре видов экономической деятельности по республике среднемесячная номинальная начисленная зарплата в финансовой и страховой деятельности на 79,2% превышала средне республиканский уровень.

Первый замминистра экономики по вопросам макроэкономической политики, развития базовых отраслей и работе с международными финансовыми организациями Мубин Мирзаев рассказал, чтос 1 апреля в республике запланирован рост тарифов на газ и электроэнергию, но для сохранения баланса будут проиндексированы зарплаты и другие социальные выплаты.