Expo-Russia Uzbekistan впервые пройдет в Ташкенте

ТАШКЕНТ, 12 апр — Sputnik. Первая международная промышленная выставка Expo-Russia Usbekistan 2018 пройдет 25-27 апреля 2018 года в Ташкенте во Дворце творчества молодежи, в эти дни также состоится Ташкентский бизнес-форум.

К участию в выставке приглашаются экспортно ориентированные компании — производители продукции и поставщики услуг в сфере энергетики и энергосберегающих технологий, сельского хозяйства, транспорта, нефтехимической и химической промышленности, деревообработки, телекоммуникации и связи, машиностроения, металлургии, строительства, высокотехнологичных и инновационных отраслей, медицины и фармацевтики, образования, банковской деятельности, международного права, сообщается на официальном сайте мероприятия.

Предусмотрено субсидирование малого и среднего бизнеса в размере 80%, иных коммерческих небанковских организаций в размере 50% от затрат на участие в выставке, в том числе затрат по доставке выставочных образцов до места проведения и обратно. Регистрационный сбор, участие в деловой программе, услуги переводчиков и поиск деловых партнеров для всех участников программы субсидируются на 100%.

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В рамках выставки запланирована деловая программа, предусматривающая проведение Ташкентского бизнес форума, конференции на тему "Экономическое сотрудничество России и Узбекистана на современном этапе и перспективы расширения", а также биржи контактов в формате В2В и круглых столов по вышеуказанным отраслям. Выставка пройдет при поддержке Российского экспортного центра, МИД, Минэкономразвития РФ (приглашение к участию), Минпромторга РФ, Минсельхоза РФ (приглашение к участию), Минэнерго РФ (приветствие министра энергетики РФ), Минобрнауки РФ (приглашение к участию) и Минтранса РФ.