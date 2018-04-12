В Узбекистане запущено инновационное производство в мебельной индустрии

На территории республики оно зарегистрировано как узбекско-британское совместное предприятие, реализующее продукцию под торговой маркой LebenGruppe

ТАШКЕНТ, 12 апр — Sputnik. В Узбекистане запустили производство инновационной продукции на основе древесно-полимерных композитов (ДПК) для мебельной и строительной индустрии, сообщает корреспондент Sputnik.

Уникальная для страны продукция была представлена в рамках открывшегося в Ташкенте официального шоу-рума компании LebenGruppe, которая предлагает широкий ассортимент инновационных и мебельных продуктов.

"Это новый крупный инновационный проект в мебельной и строительной индустрии Узбекистана. Основная специфика нашей работы заключается в том, что мы будем производить инновационные продукты на основе ДПК-технологий с использованием ПВХ. К примеру, мы вводим в оборот LBF-листы, из которых будет производиться наша продукция. Все это в Узбекистане делается впервые", — рассказал в интервью агентству менеджер по маркетингу компании Ильнур Мавлютов.

По его словам, LBF — это новое слово в мебельной промышленности. Продукт выпускается в виде листовых панелей и является одним из самых прочных композитов. В отличие от традиционных МДФ и ДСП, LBF более долговечный, термо- и влагостойкий, простой в монтаже и экологически чистый.

В частности, в широком ассортименте компании — межкомнатные двери из этого почти космического материала. Кроме того, на предприятии налажен выпуск сверхпрочного и легкого оргстекла, мебельных столешниц и кромки, а также ПВХ-пластика, который считается идеальным материалом для изготовления наружной рекламы.

"Часть сырья для нашего производства сегодня импортируется, часть закупается у местных производителей. Предприятие, расположенное в Ташкенте, было запущено еще в прошлом году. Касательно производственных мощностей могу отметить, что, к примеру, только дверей из ДПК мы можем производить более 50 штук за одну рабочую неделю. Аналогов такой продукции сейчас на рынке нет", — сказал маркетолог.

Причем, как он подчеркнул, цены на двери могут варьироваться от полутора миллионов сумов до 10 миллионов сумов в зависимости от дизайна и трудозатрат. Собеседник также отметил, что их продукция, изготавливаемая из смеси пластика и древесины, — влагостойкая, ударопрочная и совершенно не горит. Она лишь начинает плавиться при температуре выше 180 градусов.

Отметим, что на территории республики производство зарегистрировано как узбекско-британское СП, реализующее продукцию под торговой маркой LebenGruppe.

ДПК — это современный строительный материал, в котором доля древесины обычно составляет 50-70%. Термопластичные полимерные материалы в ДПК служат связующим компонентом. За счет этого материал может приобретать улучшенную способность к переработке и повышенную защиту от атмосферных воздействий. Иногда этот инновационный продукт называют также "жидким деревом".