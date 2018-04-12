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Первый заместитель председателя Государственного налогового комитета (ГНК) Бехзод Мусаев

Мусаев: налоговые органы намерены создать благоприятные условия для бизнеса

Государственный налоговый комитет
Экономика
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Тема:
Налоговая реформа в Узбекистане (6)
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Первый зампред Государственного налогового комитета (ГНК) Бехзод Мусаев рассказал о трудностях реформы в Узбекистане

ТАШКЕНТ, 12 апр — Sputnik. Перед Узбекистаном стоят серьезные задачи по адаптации фискальных органов и предпринимательской среды к предстоящим изменениям в налоговой сфере, заявил первый заместитель председателя Государственного налогового комитета (ГНК) Бехзод Мусаев, выступая на международной конференции в Ташкенте.

По его словам, специалисты сегодня прекрасно понимают, что претворить в жизнь налоговые реформы будет нелегко, они будут успешно реализованы только при обеспечении взаимного диалога между фискальными ведомствами и налогоплательщиком.

"В Узбекистане предлагается отменить пять видов платежей, являющихся основным бременем для бизнеса, упорядочить в целом налоговую систему и снизить ставки налогов. Мы намерены отменить оборотные налоги, а именно, единый налоговый платеж в размере 5% и обязательные отчисления во внебюджетные фонды в размере 3,2%. Важно, что оба этих налога, составляющие в совокупности более 8%, взимались не от дохода, а от валовой выручки", — отметил он.

Налоги. Расчеты
© NALOG
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Мусаев добавил, что важным шагом в реформах станет коренное сокращение нагрузки на Фонд оплаты труда. В частности, заметил он, вместо трех налогов — четырехступенчатого сложного налога на доходы физических лиц, единого социального платежа и страховых взносов — будет введена одна упрощенная плоская шкала подоходного налога.

"Как известно, важным налогом, влияющим на процессы ценообразования и структуру потребления, является налог на добавленную стоимость. Реформой предлагается снизить ставку этого налога с действующих 20% до 12% с распространением обязанностей по его уплате на все категории налогоплательщиков. При этом на представителей малого бизнеса с оборотом менее 1 миллиарда сумов данный порядок распространяться не будет", — рассказал представитель ГНК.

Он также заметил, что изменения коснутся и налогообложения прибыли предприятий. В скором будущем, сказал Мусаев, обложению будет подлежать только распределяемая часть прибыли.

"Если предприятие направит сумму прибыли на инвестиции для дальнейшего развития своего бизнеса, то она не будет являться объектом налогообложения. Одновременно вместо отменяемого налога на сверхприбыль, как это предусмотрено в зарубежной практике, будет введена уплата роялти", — сказал он.

Первый заместитель председателя ГНК разъяснил и волновавший многих вопрос по объединению налогов на имущество и земельного налога.

Калькулятор
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"Что касается налога на имущество и земельного налога, то в дальнейшем планируется объединить их. Это будет налог на недвижимость, ставку по которому для предприятий снизят с действующих 5% до 2,5%, а в дальнейшем до 1%. Еще одним важным шагом станет создание равных условий для бизнеса и формирование честной конкурентной среды. В связи с этим будет принято решение об отмене действующих индивидуальных налоговых и таможенных льгот", — пояснил Мусаев.

По его словам, налоговые органы в ближайшее время намерены создать благоприятные условия для предпринимателей путем применения передовых инновационных технологий, позволяющих бесконтактно обслуживать налогоплательщиков через их персональные кабинеты.

Кроме того, заявил он, в период налоговой реформы объявлен двухлетний мораторий на проведение проверок финансово-хозяйственной деятельности предпринимателей.

"За этот период будет полностью усовершенствована система дистанционного и камерального контроля, основанная на риск-ориентированном подходе. Проще говоря, мы будем делить налогоплательщиков на две категории. Это добросовестные субъекты, которые выполняют свои обязательства, а также уклоняющиеся от уплаты", — заметил Бехзод Мусаев.

По его мнению, все эти реформы позволят создать условия для вывода бизнеса из тени, обеспечить предприятия страны оборотными средствами на расширение и модернизацию за счет снижения налоговой нагрузки. Как результат, сказал он, государство получит стабильный рост экономики, повышение инвестиционной привлекательности, а также даст положительный импульс бизнес-сообществу.

Тема:
Налоговая реформа в Узбекистане (6)
Теги:
Государственный налоговый комитет, Налогообложение, Налоги



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