Центробанк Узбекистана рассказал, какие суммы в валюте можно снимать с карт

ТАШКЕНТ, 12 апр — Sputnik. Центральный банк Узбекистана вносит упрощения в сферу валютного законодательства.
Так, юридические лица-резиденты могут приобретать валюту для оплаты текущих международных операций без ограничений; фирмы и другие субъекты могут распоряжаться экспортной выручкой без требования ее обязательной продажи, передает пресс-служба ЦБ Узбекистана.
Индивидуальные предприниматели и фермерские хозяйства могут снимать валюту со своих банковских счетов без ограничений.
Центральный банк продолжает работу по реформированию системы валютного регулирования и контроля, о чем будет сообщаться по мере внесения изменений и дополнений в нормативно-правовые акты.
Ранее было принято постановление, согласно которому по всему Узбекистану до 1 ноября этого года должны появиться автоматизированные пункты обмена валюты, работающие в круглосуточном режиме, особенно в местах, активно посещаемых путешественниками. Сейчас большая часть так называемых обменников расположена в офисах банков и работает с 9:00 до 18:00.