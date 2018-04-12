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В Ташкенте заработал первый банкомат с функцией обмена валюты

Центробанк Узбекистана рассказал, какие суммы в валюте можно снимать с карт

© Foto : GlobUz
Экономика
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Тема:
Либерализация валютного курса в Узбекистане (79)
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Граждане могут вывозить без разрешения территориальных органов за пределы страны 5 тысяч долларов, при этом сумма свыше 2 тысяч должна быть обязательно задекларирована

ТАШКЕНТ, 12 апр — Sputnik. Центральный банк Узбекистана вносит упрощения в сферу валютного законодательства.

Так, юридические лица-резиденты могут приобретать валюту для оплаты текущих международных операций без ограничений; фирмы и другие субъекты могут распоряжаться экспортной выручкой без требования ее обязательной продажи, передает пресс-служба ЦБ Узбекистана.

Деньги
© Sputnik / Антон Денисов
Банки Узбекистана начали выдавать наличную валюту
Граждане могут снимать с банковских карт иностранную валюту без каких-либо ограничений, а также переводить через онлайн-системы, вывозить до 5 тысяч долларов США за пределы республики без разрешения, однако обязательному декларированию подлежит сумма свыше 2 тысяч долларов.

Индивидуальные предприниматели и фермерские хозяйства могут снимать валюту со своих банковских счетов без ограничений.

Центральный банк продолжает работу по реформированию системы валютного регулирования и контроля, о чем будет сообщаться по мере внесения изменений и дополнений в нормативно-правовые акты.

Ранее было принято постановление, согласно которому по всему Узбекистану до 1 ноября этого года должны появиться автоматизированные пункты обмена валюты, работающие в круглосуточном режиме, особенно в местах, активно посещаемых путешественниками. Сейчас большая часть так называемых обменников расположена в офисах банков и работает с 9:00 до 18:00.

Тема:
Либерализация валютного курса в Узбекистане (79)
Теги:
валютные операции, валюта, Центральный банк Республики Узбекистан, Узбекистан



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