"Узбекистон хаво йуллари" и S7 добавляют новые направления между странами

Благодаря расширению сотрудничества пассажиры смогут долететь из Ташкента и Намангана до самых отдаленных дальневосточных городов России

ТАШКЕНТ, 12 апр — Sputnik. НАК "Узбекистон хаво йуллари" расширяет маршрутную сеть в рамках Код-Шер соглашения и предлагает регулярные рейсы из Узбекистана до Дальнего Востока.

Национальная авиакомпания "Узбекистон хаво йуллари" и авиакомпания S7 Airlines расширяют сотрудничество в рамках Код-Шер соглашения, благодаря которому пассажиры НАК имеют возможность долететь из Ташкента и Намангана до самых отдаленных дальневосточных городов Российской Федерации, таких, как Южно-Сахалинск, Хабаровск, Владивосток и обратно. Все рейсы выполняются через Новосибирск совместно с авиакомпанией S7 Airlines.

© Sputnik / Александр Кряжев S7 Airlines начнет полеты в Самарканд с 30 апреля

Рейсы из Ташкента в Южно-Сахалинск, Хабаровск и Владивосток и обратно выполняются по понедельникам, четвергам и субботам, а также из Намангана и обратно по понедельникам.

Участникам программы летающих часто пассажиров НАК (UzAirPlus) за приобретение билета до вышеуказанных городов в рамках Код-Шер соглашения будут начисляться баллы за оба участка перевозки: Ташкент — Наманган — Новосибирск и Новосибирск — Южно-Сахалинск — Хабаровск — Владивосток.

Накануне авиавласти России и Узбекистана договорились о более чем двукратном увеличении частоты рейсов между странами, сообщила пресс-служба российского Минтранса.

В среду в Москве состоялись переговоры авиационных властей России и Узбекистана.