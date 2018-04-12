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Самолёт авиакомпании Узбекистон хаво йуллари

"Узбекистон хаво йуллари" и S7 добавляют новые направления между странами

© Flickr / Dan Nevill
Экономика
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Благодаря расширению сотрудничества пассажиры смогут долететь из Ташкента и Намангана до самых отдаленных дальневосточных городов России

ТАШКЕНТ, 12 апр — Sputnik. НАК "Узбекистон хаво йуллари" расширяет маршрутную сеть в рамках Код-Шер соглашения и предлагает регулярные рейсы из Узбекистана до Дальнего Востока.

Национальная авиакомпания "Узбекистон хаво йуллари" и авиакомпания S7 Airlines расширяют сотрудничество в рамках Код-Шер соглашения, благодаря которому пассажиры НАК имеют возможность долететь из Ташкента и Намангана до самых отдаленных дальневосточных городов Российской Федерации, таких, как Южно-Сахалинск, Хабаровск, Владивосток и обратно. Все рейсы выполняются через Новосибирск совместно с авиакомпанией S7 Airlines.

Аэробуса А-320 авиакомпании S7
© Sputnik / Александр Кряжев
S7 Airlines начнет полеты в Самарканд с 30 апреля
Рейсы из Ташкента в Южно-Сахалинск, Хабаровск и Владивосток и обратно выполняются по понедельникам, четвергам и субботам, а также из Намангана и обратно по понедельникам.

Участникам программы летающих часто пассажиров НАК (UzAirPlus) за приобретение билета до вышеуказанных городов в рамках Код-Шер соглашения будут начисляться баллы за оба участка перевозки: Ташкент — Наманган — Новосибирск и Новосибирск — Южно-Сахалинск — Хабаровск — Владивосток.

Накануне авиавласти России и Узбекистана договорились о более чем двукратном увеличении частоты рейсов между странами, сообщила пресс-служба российского Минтранса.

В среду в Москве состоялись переговоры авиационных властей России и Узбекистана.

Теги:
полет, перелеты, Узбекистон хаво йуллари, S7, Узбекистан, Россия



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