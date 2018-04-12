"Узбекистон хаво йуллари" и S7 добавляют новые направления между странами

ТАШКЕНТ, 12 апр — Sputnik. НАК "Узбекистон хаво йуллари" расширяет маршрутную сеть в рамках Код-Шер соглашения и предлагает регулярные рейсы из Узбекистана до Дальнего Востока.
Национальная авиакомпания "Узбекистон хаво йуллари" и авиакомпания S7 Airlines расширяют сотрудничество в рамках Код-Шер соглашения, благодаря которому пассажиры НАК имеют возможность долететь из Ташкента и Намангана до самых отдаленных дальневосточных городов Российской Федерации, таких, как Южно-Сахалинск, Хабаровск, Владивосток и обратно. Все рейсы выполняются через Новосибирск совместно с авиакомпанией S7 Airlines.
Участникам программы летающих часто пассажиров НАК (UzAirPlus) за приобретение билета до вышеуказанных городов в рамках Код-Шер соглашения будут начисляться баллы за оба участка перевозки: Ташкент — Наманган — Новосибирск и Новосибирск — Южно-Сахалинск — Хабаровск — Владивосток.
Накануне авиавласти России и Узбекистана договорились о более чем двукратном увеличении частоты рейсов между странами, сообщила пресс-служба российского Минтранса.
В среду в Москве состоялись переговоры авиационных властей России и Узбекистана.