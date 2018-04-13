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Узбекистанцы назвали основные факторы, мешающие развитию бизнеса

CC BY-SA 2.0 / Ken Teegardin / Calculating Taxes Up And Down
Экономика
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По данным опроса на развитие предпринимательства в стране негативно влияют налоговое, антимонопольное и банковское регулирование, недостаточная активность местных властей и строительное законодательство.

ТАШКЕНТ, 13 апр — Sputnik. В Узбекистане опубликованы результаты опроса, посвящённого условиям ведения предпринимательской деятельности, сообщает корреспондент Sputnik.

Он проводился с 25 марта по 5 апреля верхней палатой парламента совместно с Торговой-промышленной палатой и Программой Развития ООН.

Интересно, что 59% респондентов охарактеризовали условия ведения бизнеса в Узбекистане как благоприятные, 16% — неблагоприятные, а 25% — затруднились ответить на этот вопрос.

В топ 5 сфер, негативно влияющих на развитие бизнеса, попали налоговое (66% опрошенных) и банковское (62%) регулирование, недостаточная активность местных властей (30%), антимонопольное регулирование (23%), строительное законодательство (21%).

По мнению предпринимателей, основными препятствиями для притока иностранных инвестиций в страну являются недостаток квалифицированных кадров (66%), отсутствие информации для инвесторов (54%), низкая заинтересованность местных органов власти в привлечении инвестиций (48%), дороговизна и сложность осуществления экспортно-импортных операций (46%) и проблема доступа к сырью (45%).

"Основными условиями, которые мешают развитию бизнес-среды, стали чрезмерно высокие ставки по кредитам (80%) и высокие налоги (72%). Что касается инфраструктурных проблем, то здесь самыми серьезными названы выделение земли (51%), получение свободных зданий и сооружений (45%), получение архитектурно-планировочных заданий (40%) и газоснабжение (33%)", — отметил на презентации отчета Директор научно-исследовательского центра "Научные основы и проблемы развития экономики Узбекистана" Дурбек Ахмедов.

Первый зампред Государственного налогового комитета РУ Бехзод Мусаев
Международный пресс-клуб
Мусаев рассказал, какие налоги будут платить узбекистанцы
По его словам, сегодня, согласно данным опроса, предприниматели на местах ждут более активной поддержки от местной власти в вопросах реализации тех мер, которые уже были озвученными центральными властями.

При этом очень важно, заметил Ахмедов, что предприниматели не поднимают вопросов, связанны с валютными операциями, доступом к кредитным ресурсам, операциями с наличными денежными средствами и необоснованными проверками. Это, по мнению директора центра, свидетельствует о результативности проводимых в стране реформ.

Теги:
Узбекистан, Экономика, бизнес и финансы



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