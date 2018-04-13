В Узбекистане появится еще одна свободная экономическая зона

Новая СЭЗ откроется на базе филиала свободной экономической зоны "Джизак", вне зависимости от объема инвестиций предприятия освободят от уплаты различных налогов, а также от отчислений в госфонды

ТАШКЕНТ, 13 апр — Sputnik. В Узбекистане появится новая свободная экономическая зона (СЭЗ) "Сирдарё", сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан со ссылкой на указ главы государства.

© Sputnik / Владимир Вяткин В Узбекистане появится первая в истории экономическая зона для рыбоводства

Она будет создана на базе филиала свободной экономической зоны "Джизак" в Сырдарьинском районе Сырдарьинской области и на территории малой промышленной зоны в городе Янгиер. Срок функционирования новой СЭЗ составит 30 лет с возможностью его последующего продления. Все это время здесь будут действовать особые налоговые и таможенные режимы.

Все предприятия зоны в зависимости от объема инвестиций освободят на разные сроки от уплаты земельного налога, налога на прибыль, налога на имущество юридических лиц, налога на благоустройство и развитие социальной инфраструктуры, единого налогового платежа для микрофирм и малых предприятий, а также обязательных отчислений в целевые госфонды.

© Sputnik / Владимир Песня В Узбекистане появится свободная экономическая зона "Спорт"

Так, например, если инвестор вложит от 300 тысяч до 3 миллионов долларов, то получит льготы на три года, от 3 до 5 миллионов долларов — на пять лет, от 5 до 10 миллионов долларов — на семь лет, от 10 миллионов долларов — на десять лет. Кроме того, они будут освобождены на весь период деятельности СЭЗ от уплаты таможенных платежей на завозимое сырье, материалы и комплектующие изделия в части продукции, направленной на экспорт.

Мирзиёев поручил до середины июня разработать "дорожную карту" по размещению на территории СЭЗ "Сирдарё" производств по выпуску импортозамещающих и экспортоориентированных видов готовой продукции, материалов и комплектующих изделий с учетом имеющихся минерально-сырьевых ресурсов Сырдарьинской области.

Напомним, что в Узбекистане сегодня действует 17 свободных экономических зон. В них было реализовано 69 проектов на общую сумму 512 миллионов долларов. Три из них были созданы за последние два месяца. Это СЭЗ "Сирдарё", "Спорт" и "Балик ишлаб чикарувчи".